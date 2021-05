Il tonno in scatola è uno di quegli alimenti che gode di tanta stima ma anche di tante critiche. Considerato il cibo degli universitari per eccellenza, la sua bontà e la sua facilità di consumazione lo rendono il protagonista di tante pietanze. Nell’insalata, come condimento di pasta o riso, in un panino, insomma il tonno sta bene dappertutto.

Se quest’alimento salvavita insaporisce ogni piatto più o meno semplice, ciò che lo rende inconfondibile è soprattutto la scatola in latta. Basta sollevare la linguetta, fare una leggera forzatura et voilà, ecco che possiamo versarlo dove vogliamo. Attenzione però ad una cosa fondamentale che spesso dimentichiamo di fare prima di aprire una confezione di tonno.

Proprio come le lattine delle bevande

Le scatolette di pesce e le lattine delle bibite non hanno in comune soltanto l’apertura agevole e pratica, ma c’è dell’altro. Purtroppo, ad accomunarle è anche un fattore non troppo igienico o, per meglio dire, assolutamente dannoso. Ci riferiamo ai germi che si accumulano accanto alla linguetta, proprio in quella parte in cui poggiamo le labbra per bere la bibita. Seppur il caso del tonno sia diverso perché non lo mangiamo direttamente dalla scatoletta (e meno male!), tuttavia anche qui è necessario stare attenti. Infatti, quando la apriamo per versare il pesce sul piatto, rischiamo che il contenuto tocchi le sue parti esterne e sporche piene di batteri. Si ricordi che spesso queste confezioni restano a lungo tempo negli scantinati e negli appositi magazzini in attesa del trasporto. Durante questo periodo, animaletti vari potrebbero passarvi di sopra o semplicemente si potrebbe accumulare della polvere.

Mai dimenticare di fare questa cosa prima di mangiare il tonno in scatola, ne va della nostra salute

E quindi cosa dovremmo fare per non rischiare che il nostro amato tonno entri in contatto con germi di ogni tipo e qualità? Bé, è molto semplice. Bisognerebbe soltanto sciacquare e asciugare la scatoletta con un po’ di carta assorbente. Basta un po’ d’acqua per togliere via lo sporco in eccesso, senza usare detersivi o altro perché risulterebbe controproducente. Passeremmo infatti dal rischio di ingerire i batteri a quello di ingerire del sapone.

Per questo, mai dimenticare di fare questa cosa prima di mangiare il tonno in scatola, ne va della nostra salute.