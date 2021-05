È appena iniziata la bella stagione e già si vedono le prime zanzare, e non si vede l’ora di liberarsene. Questi piccoli insetti fastidiosi ed irritanti sono soliti accompagnare e rovinare le serate estive, ma esistono fortunatamente moltissimi rimedi.

Tra i modi per tenerle a distanza ci sono alcuni prodotti che riescono ad allontanare le zanzare, grazie a degli ingredienti speciali. Tra questi uno dei più efficaci è il piretro, che si trova in una pianta molto comune e perfetta per abbellire i balconi: la calendula.

Ecco i fiori perfetti per abbellire il terrazzo e che terranno alla larga le fastidiose zanzare

La calendula è una pianta perenne adatta da tenere sia in vaso che nella terra, ma comunque all’aperto. Caratterizzata da fiori bellissimi e dai colori e profumo molto intensi, fiorisce d’estate e proprio il suo odore pungente tiene alla larga le zanzare.

Questo fiore è ricchissimo di proprietà e infatti si usa la preparazione di creme ed unguenti con attività antiinfiammatoria, cicatrizzante, antibatterica ed antivirale.

Tra le molte proprietà, il profumo della calendula repelle sia le zanzare che i parassiti. Per questo, spesso si usa tenere della calendula in vaso, per allontanare le zanzare, e nell’orto per allontanare i parassiti da frutta e verdura.

Attenzione però, perché questo fiore è molto amato dalle api, per cui rischiate di attrarle sui vostri balconi!

Cura

Oltre ad essere estremamente utili, le calendule sono anche semplici da gestire e non richiedono cure particolari. In generale, preferiscono un’esposizione diretta al sole ed il caldo, e non amano stare in casa.

La calendula si può seminare da aprile in avanti, ma attenzione alle temperature: i semi germinano con almeno 15 gradi. Inoltre, i fiori possono diventare parecchio grandi, per cui meglio lasciare circa 30 cm tra un seme e l’altro.

Poi, la calendula va innaffiata spesso e poco, perché non ama la siccità ma nemmeno richiede molta acqua per vivere. Infine, non ha bisogno di concime per vivere, ma se si vuole avere una fioritura ricca ed abbondante è meglio concimare la pianta.

Concludendo, ecco perché le calendule sono i fiori perfetti per abbellire il terrazzo e che terranno alla larga le fastidiose zanzare. Infatti, grazie alla calendula, sarà possibile godersi l’estate in compagnia ed in tranquillità, senza il ronzio di questi insetti.