La festa di Halloween è sempre più sentita nel nostro Paese. I locali organizzano feste a tema, i bambini, gli adolescenti e a volte anche persone più grandi si travestono per assumere le sembianze di vampiri, fantasmi o orchi per una notte. Per le famiglie, si può anche rivelare un pretesto per passare un pomeriggio diverso assieme ai propri figli. Da qui la domanda: dove andare?

Per chi vive in provincia di Milano, potremmo avere una risposta. Per un Halloween indimenticabile a pochi chilometri da questa grande città ecco un evento a cui le famiglie con bambini non possono assolutamente mancare.

Si terrà nel parco multifunzionale Aquaneva, che si trova a Via G.Verdi, nel comune di Inzago.

L’evento Crazy Halloween si è tenuto a partire dal giorno 10 ottobre e durerà fino al 1 novembre. Il 31 ottobre ci saranno spettacoli svolti all’aperto dalle ore 14.30 fino alle 22.00. Il programma annunciato fino a questo momento prevede:

Le fiabe del bosco alle ore 14.30, uno spettacolo di marionette;

It's Crazy Time alle ore 15.00, uno spettacolo musicale per adulti e bambini;

Horror Dance alle ore 15.30, che consiste in canti e balli a tema Halloween;

Pirates Circus alle ore 16.15, uno spettacolo musicale a tema piratesco con effetti speciali e giochi di prestigio;

La Famiglia Addams alle ore 17.00, uno spettacolo musicale in cui i personaggi di una delle più note famiglie immaginarie prepareranno un grande evento tra "bizzarre danze e avvenimenti assurdi";

Il Witches Magic Show alle ore 17.45, in cui due note streghe del mondo dell'animazione si sfideranno a colpi di magia;

una seconda edizione di It's Crazy Time alle ore 18.30;

una seconda edizione di Le fiabe del bosco alle ore 18.45.

Ogni sera alle ore 19.00 si tiene la proiezione di un diverso film horror per famiglie all’aperto presso il Cinema Drive In di Aquaneva. Niente sedie: si assisterà dalle proprie automobili. Il 31 ottobre si potrà assistere a Frankenweenie (2012) di Tim Burton, che ha ricevuto una nomination agli Oscar del 2013 come Miglior Film di Animazione.

Le tariffe dell’evento

Per prendere parte ad una delle date dell’evento bisogna effettuare una prenotazione tramite il sito ufficiale del parco.

Il prezzo del biglietto a seconda della fascia oraria durante la quale si decide di restare nel parco e della propria età. Gli adulti che vogliono entrare a partire dalle ore 14 pagano 15 euro, 13 solo se acquistano il biglietto online. Nella stessa situazione, i bambini pagano rispettivamente 10 e 8 euro a testa.

Per l’ingresso serale (dalle ore 18.00 alle 22.00) del 31 ottobre sia i bambini che gli adulti pagano 15 euro se si prenotano solamente e 13 euro se acquistano il biglietto online. I prezzi ridotti sono rispettivamente di 10 e 8 euro. La riduzione si applica per i bambini dai quattro ai dieci anni, per gli adulti over 65, per i disabili autosufficienti, per gli accompagnatori disabili non autosufficienti ed eventuali convenzioni.

