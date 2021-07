Non tutti conoscono l’esistenza di un altro tipo di colesterolo oltre quello buono HDL e quello cattivo LDL. Ma in realtà c’è un’altra forma di colesterolo noto come lipoproteina (a) che ancor di più espone a rischio di patologie coronariche e di infarto. Di solito si riserva maggiore attenzione non già al colesterolo totale ma a quello cattivo che ha un impatto negativo sulla salute delle arterie. E secondo gli specialisti “Ecco i valori del colesterolo cattivo LDL da non superare soprattutto con diabete, ipertensione e cardiopatie”. Una costante pratica sportiva e un’alimentazione equilibrata possono sicuramente aiutare a riportare nella norma valori preoccupanti. Ma il cosiddetto terzo colesterolo è ancor più dannoso perché addirittura favorisce l’accumulo di colesterolo LDL sulle pareti arteriose. Dunque ecco come abbassare il terzo colesterolo pericolosissimo già dai 30 anni perché attacca cuore e cervello e corrode lentamente le arterie.

Da uno studio condotto su più di 8.000 partecipanti si è scoperto che la presenza del terzo colesterolo varia molto da soggetto a soggetto. Mentre in alcuni è impercettibile, in altri i valori sono assai elevati e sopratutto in presenza di ipercolesterolemia. Dai risultati della ricerca è emerso che quanto più alti sono i livelli plasmatici di lipoproteina (a) più cresce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Mentre “Questi 3 sintomi a 50 anni svelano che il colesterolo cattivo è alto” è molto più difficile accorgersi dei livelli elevati di lipoproteina (a).

Ecco come abbassare il terzo colesterolo pericolosissimo già dai 30 anni perché attacca cuore e cervello

Con ciò si intende dire che anche chi non soffre di diabete, ipertensione, obesità e ipercolesterolemia potrebbe avere valori alti di lipoproteina (a). Ne consegue che già a partire dai 30 anni si corrono seri rischi di ictus e infarto anche se si conduce uno stile di vita salutare. Per monitorare i livelli plasmatici della terza forma di colesterolo sono sufficienti i consueti prelievi ed esami sanguigni. Ma purtroppo non esistono terapie farmacologiche specifiche per ridurne i livelli quanto piuttosto tecniche per ripulire il flusso sanguigno. Purtroppo non è possibile abbassare la quantità di lipoproteina nel sangue con dieta e attività motoria. Ma resta pur sempre auspicabile abbandonare bevande alcoliche, tabagismo e seguire un’alimentazione povera di grassi saturi.

