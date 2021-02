Tutti noi sappiamo che il forno è un elettrodomestico che tende a sporcarsi e a ingrassarsi.

Se vogliamo detergere e sgrassare il forno possiamo usare vari metodi naturali, ma oggi parleremo del modo in cui deodorare e fare in modo addirittura che il forno abbia un gradevole odore. Non solo, in questo modo potremo profumare semplicemente tutta la casa.

Incredibile come possiamo togliere i cattivi odori dal nostro forno con questo metodo.

Un rimedio naturale ed economico

Dopo aver deterso e igienizzato il forno con un detergente specifico oppure con un metodo naturale, possiamo assicurarci che il forno resti privo di cattivi odori in questo modo. Procuriamoci delle bucce di arancia o di limone e posizioniamole nel forno. Possiamo sistemarle nel ripiano inferiore oppure su una delle griglie di cottura. Lasciamo le bucce degli agrumi nel forno e portarlo a temperatura di 180°C. Possiamo lasciare le bucce nel forno acceso per 15-20 minuti e aspettare che sprigionino tutto il loro potere deodorante.

Il delizioso odore di buccia di agrume si propagherà in tutta la casa e persisterà in maniera lieve per parecchie ore. Dopo 15-20 minuti potremmo spegnere il forno e gettare le scorze.

Possiamo usare questo trucchetto dopo che abbiamo cucinato un cibo dal forte odore come il pesce oppure ogni volta in cui crederemo che il nostro forno necessiti una deodorata. Teniamo a specificare che questo metodo è più ecologico e salutare dei classici incensi, inoltre ci permetterà di riutilizzare un elemento di scarto come la buccia della frutta.

Abbiamo visto come con questo metodo rivoluzioneremo la cura della nostra casa con questo trucco a costo zero, ed amico dell’ambiente.

In questo articolo troviamo un altro modo creativo per riciclare un oggetto comune che abbiamo in casa.