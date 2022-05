Sono sempre di più gli italiani che portano con sé un arsenale di prodotti per la cura del corpo e del viso quando viaggiano o vanno in vacanza. Ma spesso non vogliamo portarci dietro un intero flacone se stiamo via soltanto pochi giorni. Soprattutto se viaggiamo in aereo soltanto con il bagaglio a mano, non possiamo portare con noi liquidi in confezioni superiori ai 100ml. È per questo che si stanno moltiplicando in molti negozi delle confezioni di prodotti formato viaggio, che contengono appunto 100ml di prodotto. Certamente comodi e pratici, ma forse non amici dell’ambiente. Ma possiamo porre rimedio: non è difficile riutilizzare i flaconi per il prossimo viaggio. Soltanto i flaconi di dentifricio o i tubetti di crema possono darci qualche difficoltà, perché non è molto pratico riempirli nuovamente. Ma non lasciamoci scoraggiare: esiste un trucchetto molto semplice per riutilizzare anche i flaconcini più testardi.

Per prima cosa laviamoli bene

Soprattutto se vogliamo riutilizzare un flacone per metterci un prodotto diverso da quello originale, è importante lavare bene i flaconi. Utilizziamo un cotton fioc per eliminare la maggior parte di prodotto. Poi immergiamo completamente il flacone in un misto di acqua e aceto e lasciamolo immerso per almeno un’ora. Dopo questa operazione, potremo nuovamente risciacquare l’interno utilizzando un getto d’acqua potente e altri cotton fioc.

Ecco come riempire nuovamente i flaconi formato viaggio di creme e dentifrici per riutilizzarli in vacanza

Una volta pulito il flacone, possiamo passare alla fase successiva: riempirlo. Il trucco per farlo è estremamente semplice, basta utilizzare una siringa senza ago. Riempiamo quindi la siringa con il prodotto che ci interessa, infiliamo l’estremità all’interno del flacone, e premiamo lo stantuffo molto lentamente, avendo cura di lasciare che l’aria esca dal flacone mentre lo riempiamo. Nel caso in cui non avessimo in casa una siringa, possiamo provare utilizzando una sac à poche, facendo la massima attenzione, o nella peggiore delle ipotesi, utilizziamo un piccolo imbuto fatto con della carta stagnola.

Possiamo riutilizzare oggetti quotidiani come contenitori da viaggio

Ecco come riempire nuovamente i flaconi formato viaggio che possiamo acquistare in negozio. Ma a volte non è necessario acquistare contenitori appositi. Prendiamo l’abitudine di conservare i contenitori piccoli che utilizziamo nella nostra quotidianità. Per esempio i contenitori delle medicine possono tornare utili per contenere creme o polveri in viaggio, o i flaconcini in vetro degli aromi per dolci sono assolutamente perfetti per diventare campioncini di profumo. Utilizziamo dei flaconi che poi butteremo prima di tornare a casa per creare ancora più spazio in valigia al ritorno.

