Capita raramente di fermarsi a pensare a quanta distanza, indicativamente, siamo soliti percorrere in una giornata. Questi calcoli ovviamente subiscono delle differenze a seconda del tipo di vita che conduciamo. Cambierà infatti a seconda del lavoro, sedentario o meno, e delle abitudini quotidiane, come ad esempio esercizio fisico e modalità di spostamento. Già però considerando la distanza casa ufficio, un allenamento più o meno frequente, e passeggiate varie, parliamo di diversi chilometri al giorno percorsi. Ecco che dunque alla lunga, se non ce ne prendiamo cura, i nostri piedi ne risentiranno.

Diversi fastidi

Effettivamente sono poche le persone a comprendere quanto sia importante considerare lo sforzo che, ogni giorno, i nostri piedi compiono nel camminare o nel correre. È necessario prenderne coscienza, di modo da attivare delle precauzioni e non ritrovarsi, improvvisamente, a dover convivere con diversi fastidi. Questi accorgimenti riguardano ad esempio il tipo di scarpe da indossare, ma anche la maniera in cui si poggia il piede nel momento della corsa o della camminata. Se non si fa attenzione a questi dettagli, ci si troverà col tempo a soffrire di tendiniti, talloniti, ed altri tipi di infiammazione.

Metodi alternativi

Soprattutto per un atleta, ma non solo, combattere con un infiammazione relativa ai piedi si rivela un gran problema. Difatti questa condizione potrebbe provocare una lunga pausa dall’allenamento, o anche semplicemente una difficoltà nel perseguire un’azione quotidiana, come camminare. Oltre ai vari antinfiammatori e farmaci che possiamo trovare in farmacia, è utile anche conoscere dei metodi alternativi, che possono rivelarsi altrettanto efficienti. Infatti è incredibile come l’argilla possa risolvere questo fastidioso disturbo dei piedi. Possiamo dunque tentare questo metodo, estremamente economico, per dare sollievo ai nostri talloni doloranti.

Sciogliamo dell’argilla verde nell’acqua che abbiamo utilizzato per preparare il nostro pediluvio. Immergiamoci i piedi per qualche minuto, fino anche ad un quarto d’ora, per poi asciugarli con un panno. L’argilla agirà grazie ad una funzione lenitiva che andrà a sfiammare i rigonfiamenti e i possibili rossori dati dall’eccessivo sforzo. Ripetiamo questa azione per diversi giorni, e con il tempo riusciremo a giovare dei risultati. Unendo questo rimedio ad un’attenzione al tipo di calzatura ed in generale alle condizioni dei nostri piedi, potremo dire addio a tutte le scocciature relative a queste infiammazioni. Ecco dunque perché è incredibile come l’argilla possa risolvere questo fastidioso disturbo dei piedi.