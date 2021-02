Il bruciore di stomaco è un disturbo che si manifesta con una sensazione dolorosa nella parte superiore dell’addome che può portare fastidio fino alla gola e nel cavo orale. La natura ci offre un rimedio attraverso un frutto in particolare: la mela. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Si dice così fin dai tempi antichi e lo possiamo vedere anche in questo caso specifico.

Perché la mela

La mela è un frutto che ha origine in Asia centrale e che è ormai diffuso in tutto il mondo. Le mele sono ritenute tra i frutti più sani e gran parte delle sue proprietà sono contenute nella pectina, che è una fibra solubile della quale le mele sono ricche. La pectina è in grado di neutralizzare i succhi gastrici in eccesso e pertanto, assumerla, ci aiuta a stare meglio. Infatti, questo frutto è spesso indicato per contrastare i disturbi del tratto gastro-intestinale, perché la pectina ne normalizza le attività. Vediamo insieme come combattere efficacemente il bruciore di stomaco con questo straordinario frutto.

Due rimedi

È possibile consumare le mele in diversi modi per contrastare il bruciore di stomaco. Ad esempio, possiamo preparare delle bevande a base di mele: qui ne suggeriamo una. Per prepararla, è necessario prendere una mela e sbucciarla, tagliarla a tocchetti ed aggiungerla a mezzo litro d’acqua. Dopo averla fatta bollire per almeno 10 minuti, filtrarla ed unire ad essa il succo di un limone e dell’infuso di camomilla. Bere tre bicchieri al giorno di questa bevanda aiuta a ridurre il bruciore di stomaco.

Un’alternativa, invece, è quella di consumare le nostre mele come classica frutta cotta. Dunque, sbucciamo e tagliamo 3 mele e 2 pere e le facciamo cuocere. Mangiarle due volte al giorno aiuterà a contrastare questo fastidioso problema in maniera naturale.

Ecco, dunque, come combattere efficacemente il bruciore di stomaco con questo straordinario frutto spendendo poco e senza usare farmaci.

