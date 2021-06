Per il titolo Borgosesia potrebbe essere un’estate molto difficile. Le quotazioni, infatti, sono molto vicine a un’area di supporto che se rotta in chiusura di giornata potrebbe dare il via a un ribasso molto importante. Rimane, quindi, l’incertezza di cui avevamo già parlato in un report precedente.

Questo livello passa per area 0,624 euro e da tre settimane è oggetto di pressioni ribassiste. Fino ora ha resistito tenendo viva la proiezione rialzista che ha come I obiettivo di prezzo area 0,7 euro.

Guardando il grafico c’è un aspetto che potrebbe favorire la ripartenza al ribasso. Già in passato, inizio 2021, area 0,7 euro ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Si potrebbe, quindi, configurare anche un doppio massimo con obiettivo ribassista in area 0,5 euro. Attenzione, quindi, a possibili segnali di vendita dello Swing Indicator.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con la massima estensione che si trova in area 0,95 euro per un potenziale rialzista di circa il 50% rispetto ai livelli attuali.

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere molto sottovalutato sia se si guarda ai multipli degli utili che al Price to Book ratio.

Un altro aspetto interessante che potrebbe spingere all’investimento su Borgosesia è il dividendo. Allo stato attuale, infatti, il suo rendimento è superiore al 3%.

Per il titolo Borgosesia potrebbe essere un’estate molto difficile: il supporto chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Borgosesia (MIL:BO) ha segnato l’ultimo prezzo della seduta dl 24 giugno a quota 0,634 euro, in rialzo dellì1,93% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.