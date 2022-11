Incredibile come col semplice foglio di alluminio possiamo diminuire e di molto la bolletta del gas

La bolletta del gas è diventato un incubo per tantissimi italiani. Esattamente come quella della luce che, ogni volta che la apriamo, ci riserva sorprese quasi sempre negative. Costringendo tante famiglie ad intervenire sul proprio budget settimanale.

Ad esempio, risparmiando sui prodotti di bellezza. Non è un caso che in tanti si facciano, col fai da te, delle maschere da applicare, però, in un preciso momento della giornata. Insomma, tutto fa brodo per far quadrare i conti, anche se poi il primo passo da fare è risparmiare.

Mamma mia, quanto costa un giorno di riscaldamento alle famiglie

Purtroppo, verrebbe da dire, in inverno fa freddo e siamo costretti ad accendere i termosifoni in casa. O mettiamo un maglione in più, o aumentiamo la temperatura in casa. E per ogni famiglia, tutto questo, ha un costo non indifferente. Facendo un calcolo, possiamo dire che, in media, si spendono tra 0,50 e 0,60 euro ogni ora.

Poniamo che i termosifoni restino accesi circa 10 ore in un giorno, ecco che la spesa dovrebbe essere, giornalmente, tra i 5 e i 6 euro. Moltiplicata per i 30 giorni di ogni mese, significa che, ogni famiglia, potrebbe spendere, mensilmente, tra i 150 e i 180 euro. E stiamo ipotizzando un appartamento di circa 100 metri quadrati. Insomma, non poco per chi ha stipendi non elevati. E, nonostante quello che afferma una ricerca recente, i soldi in più danno la felicità a molti.

Come aumentare l’efficienza dei termosifoni spendendo meno

In una simile situazione, è evidente che se si vogliano avere più soldi da spendere, si debba intervenire anche su questa spesa mensile. Allora, diventa utile conoscere un trucco. Infatti, è incredibile come col semplice foglio di alluminio si possa diminuire e anche di tanto la nostra bolletta del gas. Come fare?

Molto semplice. Quando accendiamo un termosifone, che è appoggiato ad una parete che dà sull’esterno, sprechiamo soldi. Infatti, mentre la parte davanti proietterà il calore nella stanza, il calore dietro finirà per disperdersi attraverso il muro. Ancora peggio se sopra il termosifone è presente anche una finestra. Ecco, allora, che col trucco del nostro foglio di alluminio o di carta stagnola, potremmo risparmiare non pochi euro.

Incredibile come col semplice foglio di alluminio i nostri termosifoni funzioneranno al meglio

Infatti, con il calore che si disperde, magari finiremmo per aumentare di qualche grado il calorifero, consumando quindi di più. Invece, è sufficiente usare un foglio di alluminio per risolvere il problema. Non dovremo fare altro, infatti, che ritagliare un foglio di alluminio della esatta dimensione del nostro termosifone che dà sui muri esterni.

A questo punto, con del nastro adesivo, dovremo attaccarlo esattamente dietro il termosifone, tra il muro e il calorifero. Cosa succede? Che l’alluminio finirà per fare da termoisolante e il calore, destinato fuori, finirà per riflettersi su di lui. Così, il caldo, non si disperderà fuori da casa, ma si rifletterà nella stanza, raddoppiando il calore. In pratica, così facendo, e come se avessimo due termosifoni accesi, al prezzo di uno. Così, se volessimo mantenere i gradi della stanza, potremmo addirittura ridurre la temperatura del termosifone, in modo da risparmiare non pochi euro.