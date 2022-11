Brunello Cucinelli non è più solo cachemire. Quale futuro per una storia di successo sul Ftse Mib?

Dopo avere pubblicato i dati relativi ai primi 9 mesi dell’anno, le azioni Brunello Cucinelli hanno reagito con un rialzo in una singola giornata di oltre il 10%. Un evento che non si era mai verificato in precedenza. Inoltre, il titolo è andato a segnare nuovi massimi storici. Da quel momento, in poi, la società è stata interessata da notizie relative a nuovi business che potrebbero avere un impatto importante anche per il futuro. Brunello Cucinelli, infatti, ha siglato un accordo con EssilorLuxottica per la prosecuzione della collaudata collaborazione tra i due brand. Con la nuova linea di occhiali da vista e da sole griffata dalla casa di moda di Solomeo attesa nel primo trimestre del 2024. Inoltre, è stata presentata la prima annata del vino rosso ‘Castello di Solomeo’ prodotto da Brunello Cucinelli.

Anche se non confrontabili per volumi di affari, si potrebbe dire che Brunello Cucinelli non è più solo cachemire.

Certo se dovesse ripetere anche in altri settori quanto fatto in quello dell’abbigliamento ci troveremmo solo all’inizio di una storia di successo.

Per chi fosse interessato ecco il bonus 50 euro per occhiali da vista e come comportarsi con la detrazione nel 730.

La valutazione del titolo

Questo aspetto non è di conforto per gli investitori. Come già accaduto in passato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre, anche per gli analisti il prezzo obiettivo medio è tale da esprime una sopravvalutazione di circa il 15%.

Brunello Cucinelli non è più solo cachemire. Ecco le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 20 ottobre in rialzo del 10,15% rispetto alla chiusura precedente, a quota 57,50 euro.

Dopo i rialzi seguiti alla pubblicazione dei dati trimestrali, le quotazioni potrebbero avere intrapreso la strada del ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, l’impostazione è ribassista anche se non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Da questo punto di vista è di fondamentale importanza il supporto in area 59,83 euro. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, infatti, potrebbe imprimere un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 57,60 euro. Qualora, poi, anche questo supporto dovesse cedere, allora il titolo potrebbe accelerare verso gli altri obiettivi indicati in figura e che vedono la massima estensione del ribasso in area 45,90 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 61,22 euro. In questo caso si potrebbero andare a segnare nuovi massimi storici ben oltre quota 70 euro.