Incantevoli e senza tempo questi 3 borghi dell’Emilia Romagna da visitare in un weekend natalizio

Borghi dell’Emilia Romagna da visitare in un weekend natalizio-Commons

Ecco 3 borghi meravigliosi in Emilia Romagna da visitare in un fine settimana. Scopriamo insieme in che parte della Regione si trovano e cosa vedere.

Ogni momento dell’anno è perfetto per organizzare una vacanza o una gita fuori porta. Ma viaggiare a dicembre vuol dire immergersi in atmosfere particolari e magiche.

Le grandi città sono perfettamente addobbate con luminarie meravigliose e i piccoli borghi diventano dei veri e proprio presepi. In tutte le parti d’Italia si respira un’aria di festa.

Ci stupiranno perché incantevoli e senza tempo questi 3 borghi dell’Emilia Romagna

Approfittiamo di queste vacanze per visitare una Regione molto ospitale, ricca di luoghi meravigliosi e conosciuta anche come la terra della buona cucina.

Parliamo dell’Emilia Romagna famosa per le sue città d’arte, per i parchi naturali e la sua riviera, che in estate si anima grazie ai lidi attrezzati e ai locali alla moda.

Ma questa è anche una Regione che ospita dei borghi, tra i più belli d’Italia.

Durante le vacanze di Natale, possiamo andare alla scoperta di Bobbio, Dozza e Castell’Arquato.

Un borgo d’altri tempi

Incantevoli e senza tempo questi 3 borghi dell’Emilia Romagna, da non perdere assolutamente.

Iniziamo da Bobbio, un paesino in provincia di Piacenza. Un piccolo borgo medievale di circa 3.500 abitanti, ricco di arte e cultura. Camminando per le sue stradine sembra che il tempo scorra lentamente.

Bobbio è molto noto per il ponte di pietra di origine romana, caratterizzato da arcate irregolari. Ma di luoghi da vedere ce ne sono tanti altri.

Imperdibile è la visita all’Abbazia di San Colombano, una struttura imponente che custodisce al centro della cripta il sarcofago del santo. Il complesso ospita sia il Museo dell’Abbazia che quello della città.

Da non perdere è il Castello Malaspina edificato nel 1304 e il Duomo che conserva degli affreschi molto interessanti.

Un borgo che domina la vallata

Rimaniamo sempre in provincia di Piacenza, ma spostiamoci a Castell’Arquato. Un borgo arroccato su una collina e che domina tutta la vallata circostante.

L’impronta medievale si percepisce in ogni angolo. Dalle stradine acciottolate, alle case color mattone.

Da non perdere è la Rocca Viscontea. Una fortezza dotata di una torre imponente.

Facciamo un salto anche alla Collegiata, una delle chiese più antiche del borgo.

Molto caratteristica è la Fontana del Duca, ancora funzionante e che una volta svolgeva il compito di lavatoio.

Un borgo dalle strade preziose

Spostiamoci in provincia di Bologna e precisamente a Dozza. Un paese molto particolare e famoso in tutto il Mondo per i suoi murales. Il borgo medievale è una vera galleria d’arte a cielo aperto che lascia tutti i visitatori a bocca aperta.

Molto suggestiva è la Rocca, una fortezza medievale ricca di dipinti e arredi storici. Questa struttura ospita la sede dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna. Da non perdere, anche, il territorio circostante immerso nella natura.