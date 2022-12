Bastano dei tovaglioli di carta o stoffa per rendere i nostri pranzi di Natale spettacolari

Finalmente è arrivato il momento di festeggiare il Natale. Tutto dev’essere perfetto compreso il fatidico pranzo, che non si ferma solo al menù. Anche l’occhio vuole la sua parte e con 3 idee originali potremmo decorare la nostra tavolata in modo da incantare i nostri ospiti.

Dicembre è il mese dedicato al Natale per eccellenza. In questo periodo non possiamo fare a meno di pensare a regali, feste e pranzi che ci aspettano. La nostra casa deve essere decorata nei minimi dettagli, a partire dall’albero di Natale. Ma quando arriva il grande giorno, anche la nostra tavola deve essere all’altezza.

Se non sappiamo come rendere unico il nostro pranzo natalizio, una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare i tovaglioli. Possiamo piegarli in modo particolare, appositamente per le feste. Alberi di natale o elfi, i metodi sono davvero tantissimi. Ci vorranno pochi minuti per decorare la nostra tavola con 3 bellissime idee.

Ecco i tovaglioli a forma di albero di Natale

Il primo metodo è l’albero di Natale. Bastano dei tovaglioli di carta o stoffa per questa idea originale. Anche se può sembrare complicato ad un occhio inesperto, è in realtà una delle composizioni più semplici. Per prima cosa pieghiamo a metà il tovagliolo e ripetiamo, ottenendo un quadrato. Sistemiamolo in modo da avere un rombo e iniziamo a piegare tutte le estremità, lasciando un bordo di un centimetro circa. Poi rovesciamolo e pieghiamo verso il centro i due lembi. Quando rivolteremo i bordi, apparirà un fantastico alberello.

Una delle composizioni più belle, la stella di Natale

Un’altra idea d’effetto per piegare un tovagliolo è quello di dargli la forma di una stella. Se abbiamo dei tovaglioli di carta, preferiamoli a quelli di stoffa. Questo perché più semplici da piegare. Mettiamo il tovagliolo su una superficie liscia, in modo che sia aperto formando un quadrato. Pieghiamo la parte superiore verso l’interno e ripetiamo l’operazione con la parte inferiore del tovagliolo. Pieghiamo allo stesso modo anche le due parti laterali, per poi piegarle nuovamente verso il centro. Riapriamo tutte le varie piegature che abbiamo realizzato e noteremo il segno di un rettangolo.

Pieghiamo le estremità ripetutamente in modo da ottenere un ventaglio e poi prendiamo il primo foglio nella parte superiore. Apriamolo e pieghiamolo verso sinistra, formando così una diagonale e facciamo lo stesso con la parte restante. Alziamo le due parti e pieghiamo la parte che si alza, in modo da creare un’altra diagonale. Ripetiamo questo passaggio fino ad ottenere una punta a sinistra, poi giriamo e facciamo lo stesso procedimento con la parte superiore del tovagliolo. Teniamo il lato corto verso il basso e apriamo le pieghe in modo da ottenere la stella.

Bastano dei tovaglioli di carta o stoffa per questa idea semplicissima

Il metodo più semplice, però, è quello di utilizzare dei nastri. Prima di tutto posizioniamone uno su un piano in orizzontale. Poi pieghiamo il tovagliolo a metà e appoggiamo le posate al centro. Decoriamo con rami di pino, agrifoglio bacche o altri addobbi. Mettiamo la composizione sopra al nastro e chiudiamolo formando un fiocco. Ecco che la nostra tavola avrà tutto un altro aspetto.