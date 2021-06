Voglia di mare e di relax. Di un mare limpido e rinfrescante in cui fare il bagno. Di una spiaggia calda in cui affondare i piedi. Dei raggi di sole che si riflettono sugli occhiali scuri. Della crema solare unta sulla schiena e del segno del costume. L’estate finalmente è arrivata e si respira già la salsedine nell’aria. Alcuni già durante il ponte del 2 giugno hanno fatto una piccola corsa al mare, altri invece aspettano le ferie estive. C’è questa incantevole e maestosa località estiva con mare limpidissimo e spiaggia soffice nell’Italia insulare che bisogna assolutamente vedere.

Villasimius, Sardegna

La vera perla del Sud della Sardegna, un’incantevole e maestosa località estiva con mare limpidissimo e spiaggia soffice nell’Italia insulare. Villasimius durante il periodo invernale conta poco più di 4.000 abitanti, durante l’estate, invece, questa esplode e arrivano turisti da tutte le parti. L’onda di persone è data sicuramente dalla sua acqua cristallina, dalla spiaggia soffice su cui passeggiare, le colline verdi, le dune bianche e piccole scogliere.

Tantissime spiagge e luoghi unici

Le spiagge che si trovano in questa località sono moltissime. Ci sono anche tanti resort, dove passare la vacanza, che offrono delle esperienze uniche all’interno delle loro strutture. La costa di questo luogo sembra una corona, grazie all’alternarsi di zone di spiaggia e zone rocciose a punta. Le località da visitare sono molte, ma fortunatamente si trovano tutte su una sola strada: quella panoramica.

Da dove partire

Si parte quindi da Capo Boi, dove si trova un magnifico resort in riva al mare, poi si passa alla spiaggia di Porto sa Ruxi e poi alla mega distesa di spiaggia bianca di Campulongu. Ma non finisce qui perché continuando sulla strada si incontra la magnifica Cala Caterina e alla fine il promontorio di Capo Carbonara. Da qui si può risalire sull’altra costa andando verso Simius, passando prima però per Cala Burroni e Porto Giunco. Ovviamente il giro si può fare anche al contrario, quindi partendo dalla costa orientale, finendo in quella occidentale.

