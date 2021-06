Torna la rubrica per gli appassionati di tecnologia e smartphone. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno selezionato per i Lettori alcune imperdibili applicazioni presenti dal Play Store che potranno davvero trasformare il mood in cui si usa il proprio telefono cellulare.

Android 12 è in arrivo, con l’atteso redesign dell’interfaccia. Per iniziare a dare un’occhiata a quello che sarà, un’applicazione molto utile è Material U. Ci sono 24 widget ispirati ad Android 12 che possono essere completamente personalizzati anche con il colore desiderato. Usare Black Sweet Icon Pack rende anche tutto molto più piacevole esteticamente.

Personalizzazioni all’ultimo grido

Sempre nell’ottica delle personalizzazioni, un altro consiglio utile è Crimson Wallpapers. Si tratta di un’app gratuita che propone una collezione di oltre 230 sfondi per il proprio smartphone in linea con il nuovo stile grafico di Android. L’app può anche effettuare il cambio automatico degli sfondi per offrire un look sempre nuovo e inaspettato.

Le ultime novità del Play Store sono queste incredibili app da non perdersi assolutamente: Mark, ad esempio, aiuta a gestire meglio gli screenshoot. Basta impostare un timer specifico e l’applicazione provvederà a cancellare automaticamente appunto lo screenshoot dopo il tempo impostato. Niente più immagini inutili e dimenticate che riempiono la galleria e mangiano spazio in memoria!

Le ultime novità del Play Store sono queste incredibili app da non perdersi assolutamente! Basta distrazioni

Time Rise è un’applicazione dal concept molto simpatico che trasforma lo smartphone in un timer a riempimento. Basta impostare il tempo desiderato, girare il cellulare e l’animazione mostrerà visivamente lo schermo riempirsi pian piano. Molto piacevole visivamente. Come anche Time Arrow: un countdown per i vari eventi della propria vita completamente personalizzabile tramite il quale sarà davvero semplice e bello tenere sott’occhio le prossime scadenze in arrivo e quanto manca ad esse.

Spren permette di aumentare la concentrazione riducendo le distrazioni date dalle notifiche. Basta installarla, consentire ad essa l’accesso alle notifiche e poi scegliere, nella lista delle app, quali sono quelle da considerare importanti e quali invece no. A quel punto Spren gestirà le notifiche filtrandole: sono comprese quelle delle odiate chat di gruppo e soprattutto quelle commerciali.