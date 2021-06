Quando il nostro fisico è fortemente debilitato per lo stress, per cure farmacologiche o per l’influenza, spesso esplode l’herpes simplex. Così, ci ritroviamo ad avere delle fastidiose – ed in certi casi dolorose – bolle sul viso, soprattutto nella zona labiale.

Come contrastare questo comune problema e sbarazzarsene nel minor tempo possibile?

Ecco quali sono tutti i rimedi naturali efficaci per combattere l’herpes e non avere più fastidiosi e imbarazzanti segni sulle labbra.

Un problema molto comune

Quando le labbra vengono colpite dall’herpes, sorgono bollicine, crosticine e vere e proprie escoriazioni. È molto importante essere tempestivi nelle cure così da bloccare l’herpes nelle sue manifestazioni cutanee. Normalmente si fa ricorso ad alcuni farmaci mirati per questa tipologia di infezione, da applicare localmente e sotto forma di pomata. Tuttavia, l’uso frequente, potrebbe provocare una certa resistenza e renderli meno efficaci nel corso del tempo.

Se si ha a che fare con un herpes poco esteso o si desidera provare qualche rimedio che non ha a che fare con la chimica è il caso di conoscere alcuni tra i più famosi rimedi naturali per combattere l’herpes labiale.

Abbiamo già avuto modo di conoscere l’aglio attraverso qualche articolo precedente di ProiezionidiBorsa. Dopo averne tagliato qualche spicchio e formato una pastella, basterà applicarlo per una decina di minuti nella zona interessata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Rimedi naturali d’eccellenza

Un altro rimedio molto efficace se si desidera far seccare le bolle presenti sulle labbra è l’aceto di sidro di mele. Dopo averne versato qualche goccia in un batuffolo di cotone basterà appoggiarlo e attendere qualche secondo.

Anche l’aloe vera è un toccasana per la guarigione della pelle attaccata dall’herpes labiale. Sarà utile applicare il gel sulle bolle e attendere che si asciughi.

Inoltre, il tea tree oil non è da sottovalutare. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antimicotiche può risultare un valido alleato per combattere le vesciche. Con l’aiuto di un cotton fioc si dovrà tamponare delicatamente la zona colpita dall’herpes. Per rendere l’olio più delicato e meno invadente in termini di bruciore, sarà utile mescolare con dell’olio d’oliva.

Infine, per far essiccare le eventuali vesciche e per ridurre visibilmente l’infezione sono ottimi gli impacchi di camomilla. Per rendere più efficace qualsiasi rimedio naturale si decida di usare è bene prima pulire e disinfettare le labbra. Dopo aver portato a bollore l’acqua e aver lasciato in infusione la camomilla si dovrà attendere che diventi fredda. Poi si dovrà tamponare delicatamente la parte interessata con l’aiuto di alcuni dischetti di cotone sterile. Scegliere poi la giusta soluzione per il proprio herpes.

Ecco quali sono tutti i rimedi naturali efficaci per combattere l’herpes e non avere più fastidiosi e imbarazzanti segni sulle labbra.