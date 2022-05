Un weekend rilassante è una buona soluzione per passare qualche giorno lontano dalla città. Per questo molti italiani ne approfittano e, non appena ne hanno l’occasione, scappano dal trambusto delle metropoli. L’obiettivo? Rifugiarsi in qualche meta idilliaca immersa nella natura, dove la quiete regni incontrastata. Di luoghi del genere, per fortuna, ce ne sono tanti. Lo sa bene chi ha visitato una delle ambite mete della Val Brembana.

Chi sa gustarsi le bellezze culturali e artistiche del nostro Paese saprà di certo apprezzare la destinazione odierna. All’apparenza sembrerebbe uno dei tanti paesini che pullulano il territorio italiano. Ma in una magica terra del Lazio sorge un borgo che ha molto da raccontare e farà della nostra gita un’esperienza memorabile.

Sul cucuzzolo della Ciociaria

Il Lazio è una regione dal grande fascino proprio al confine con la Toscana, dove si cela un borgo medievale dai tratti antichi. Se c’è una terra che merita una visita, questa è la Ciociaria. Questo luogo a dir poco magico è un pozzo di storia e cultura dinanzi al quale non possiamo restare indifferenti. Bellezze paesaggistiche, tesori d’arte e prelibatezze culinarie ne fanno un vero invito a nozze per ogni genere di turista.

Chi giunge in Ciociaria, però, forse apprezzerà anche le sue piccole perle nascoste. Parliamo dei borghi senza tempo che ci riportano indietro di secoli. Uno di questi scruta tutti dall’alto della sua collina: si tratta di Castro dei Volsci.

In una magica terra del Lazio sorge un borgo romantico e fiabesco che offre scorci mozzafiato e ristoranti da provare

Così intrigante e ricco di fascino, Castro dei Volsci fa parte della lista dei Borghi più Belli d’Italia. E con pieno merito, si potrebbe aggiungere, perché assomiglia al regno di una fiaba che tutti vorremmo leggere. Guardandolo da lontano, sembra addirittura che si ritrovi a galleggiare tra le nuvole, lì sospeso sul bassopiano sul quale si erge.

Il “balcone della Ciociaria” ha conservato perfettamente il suo stile passato. Procedendo dal punto di ingresso più suggestivo, quello di Porta della Valle, si percorre un groviglio di viuzze strette in cotto. Immergendosi tra le case di pietra, che sembrano fissare costantemente il turista, si può giungere fino al meraviglioso centro storico.

E se dopo aver esplorato in lungo e in largo i suoi angoli di storia la fame chiama, basterà fermarsi in uno dei vari ristoranti. Qui possiamo deliziare le papille gustative con una delle tante specialità locali: dalla pasta all’uovo alle lumache, fino al mitico abbacchio.

