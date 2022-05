L’Italia è una meta che stimola la voglia di viaggiare e perdersi nei suoi angoli più nascosti. I magnifici panorami e gli scorci naturali sparsi per il territorio sono l’ennesima cartolina con cui conoscerla e apprezzarla.

Nonostante i molti luoghi presi d’assalto dai turisti, esistono per fortuna alcune perle ancora nascoste alla massa. Sono migliaia di piccoli borghi che fanno del Bel Paese una sorta di presepe vivente tutto da gustare.

Molti di questi li abbiamo a portata di mano, anzi, di valigia. Uno in particolare si trova nel cuore di una valle lussureggiante, immerso nel panorama lombardo.

Un gioiellino in Val Brembana

Una piccola opera d’arte dai tratti fiabeschi ci attende nel cuore del nord Italia. Si tratta di Cornello dei Tasso, uno dei diamanti della Val Brembana. All’interno del paesaggio bergamasco, dista dalla città orobica solamente 30 km.

Per arrivare a Cornello dei Tasso non servono auto o mezzi pubblici, dato che lo si può raggiungere esclusivamente a piedi. L’aria di antichità e la sua conformazione particolare ne fanno un luogo indimenticabile in cui il tempo sembra essersi realmente fermato.

Questo borgo senza tempo sembra il quadro di un pittore ma è una meta della Lombardia dove passeggiare e mangiare bene

Vedendolo da lontano, lo si potrebbe facilmente scambiare per una tela impressionista. Avvicinandosi dopo aver percorso verdi prati e le tipiche mulattiere, ci si rende conto di quanto sia reale questo borgo senza tempo.

A Cornello dei Tasso tutto sembra come secoli fa. I porticati della via Mercatorum e l’antico Palazzo dei Tasso sono la testimonianza di un’epoca mai andatasene realmente. Si dice sia addirittura nata la posta qui, non a caso vi si trova proprio il museo a essa dedicato.

Una volta aggiratisi per i vicoli stretti e ammirati gli edifici peculiari, ci si può fermare per un pasto prelibato. La tradizione vuole che i casonsei, i tipici ravioli ripieni, siano una sorta d’istituzione qui. Così come la tradizionale cunsada, la polenta a pezzi insaporita con Taleggio, burro e salvia.

E quando ne avremo abbastanza di ammirare le bellezze del centro, non scordiamoci che fuori dalle mura c’è un mondo tutto da scoprire. Parliamo ovviamente della Val Brembana e delle sue meraviglie naturali, pronte per stupire il viaggiatore.

Cornello dei Tasso è un’occasione unica per trasferirsi momentaneamente in una realtà dimenticata. Chi vive vicino a Milano, invece, potrebbe approfittarne per visitare questo borgo con un’affascinante oasi naturale.

