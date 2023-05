Case sul mare con piscina a 3.000 euro in Salento per chi vuole realizzare un sogno con veramente poco

Sogniamo una casa al mare o in montagna nella località in cui ormai trascorriamo le nostre vacanze da anni ma pensiamo di potercela permettere? Ebbene questa soluzione potrebbe essere quella giusta per noi.

Con l’avvicinarsi dell’estate, aumenta il desiderio di uscire, andare fuori, trascorrere più tempo con gli amici ma soprattutto di staccare dalle preoccupazioni quotidiane. Per chi ha una seconda casa al mare o in montagna può approfittare già di qualche giorno per rilassarsi lontano dal lavoro. Mentre chi deve organizzare le vacanze estive, dovrà cominciare ad attivarsi per non perdere offerte o occasioni vantaggiose. Tuttavia organizzare le vacanze non sempre è facile soprattutto quando bisogna contemperare le esigenze di tutta la famiglia. Avere una casa al mare o in montagna come seconda casa è sicuramente una grande fortuna. Non andremo più alla ricerca di un alloggio, non spenderemo cifre astronomiche per alberghi o resort e soprattutto avremo luogo dove rifugiarci ogni volta che vorremo. Chi ha dei risparmi accumulati, potrebbe fare degli ottimi affari, basta solo saper cercare. Infatti possono trovarsi case anche a meno di 43.000 euro nella Regione più amata al Mondo, la Sardegna. In particolare ad Orosei si possono fare degli ottimi investimenti immobiliari.

Case sul mare con piscina a 3.000 euro in un luogo che non ha nulla da invidiare ai Caraibi

Tuttavia se non disponiamo di queste somme, si può optare per un’altra soluzione spesso sottovalutata ma molto conveniente. Infatti chi da anni frequenta la stessa località estiva o semplicemente per chi è abitudinario, la multiproprietà può essere un’ottima soluzione. Si tratta di un tipo di contratto con cui l’acquirente consumatore acquista da un professionista il diritto di godere in via esclusiva di un alloggio. Il diritto di godimento però può esercitarsi entro determinati turni stabiliti con gli altri comproprietari.

Pertanto invece di affittare una casa ogni estate, possiamo avere una casa di nostra proprietà anche se per un determinato periodo dell’anno. Le offerte in rete e presso le agenzie sono davvero tante. Come scritto sul sito idealista.it, possono trovarsi infatti case sul mare con piscina a 3.000 euro come questo bilocale a Ugento, Località Fontanelle, Provincia di Lecce. Questo bilocale si trova all’interno di un complesso vacanziero proprio sul mare, in uno dei tratti di costa più belli del Salento. Peraltro, all’interno del villaggio, gli ospiti possono godere di una spiaggia attrezzata, animazione, mini club, ristorante e piscina. Pertanto con soli 3.000 euro si acquista il diritto di godimento nella prima settimana di giugno all’interno di un villaggio per sempre. Ugento, peraltro è un delizioso centro, collocato tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Qui si trovano davvero le spiagge più belle del Salento dal mare cristallino e lunghe distese di sabbia bianca.

Perché conviene la multiproprietà

I vantaggi di avere una multiproprietà sono tanti soprattutto per chi da sempre ama e frequenta quel luogo da anni. Se si va in vacanza sempre nello stesso posto ogni anno e quasi sempre nello stesso periodo, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Acquistare una comproprietà è sicuramente più vantaggioso rispetto alla nostra vacanza nel resort. La multiproprietà pertanto può considerarsi sicuramente un ottimo investimento per le nostre vacanze. La vacanza tipica dura una o due settimane e in questo modo non si perderà più tempo a cercare una sistemazione per le vacanze. Infine se per quel determinato periodo siamo impossibilitati, potremmo comunque affittarla e ricavarne anche un profitto.

(n.d.r. Proiezionidiborsa riporta infomazioni a titolo di esempio e gratuito, e non ha alcun interesse diretto o indiretto in quanto scritto in questo articolo, e non risponde a nessun titolo di informazioni eventualmente sbagliate, dati errati, ecc.)