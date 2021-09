Da inizio maggio 2021 il titolo si sta muovendo lateralmente senza riuscire a dare direzione al suo movimento borsistico. Direzionalità che è alla base dei guadagni che contano in Borsa. Dopo tanta incertezza e se le azioni Cairo Communication fossero sul punto di partire al rialzo?

Per la seconda volta, infatti, le quotazioni si sono fermata sul supporto in area 1,636 euro dimostrando una notevole forza. Questo livello è particolarmente importante in quanto rappresenta l’ultimo ostacolo lungo il percorso ribassista che porta al I obiettivo di prezzo in area 1,448 euro. Nel caso in cui si dovesse affermare lo scenario ribassista con la rottura di area 1,448 euro, le quotazioni accelererebbero verso gli obiettivi successivi indicati in figura.

La tenuta dei supporti, invece, potrebbe fare scattare il rialzo la cui affermazione si avrebbe nel caso di chiusure settimanali superiori a 1,824 euro. In questo caso l’obiettivo più vicino passa per area 2,09 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire gli obiettivi si trovano in area 2,542 (II obiettivo di prezzo) e area 2,988 euro (III obiettivo di prezzo).

Poiché i punti di svolta al rialzo e al ribasso sono molto vicini dobbiamo prestare molta attenzione per non rimanere incastrati in posizioni contro tendenza. In quest’ottica un grande aiuto può arrivare dagli indicatori BottomHunter e Swing Indicator. Quest’ultimo in chiusura di questa settimana potrebbe dare un segnale di acquisto.

Anche dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato lo scenario rialzista sembra essere quello più probabile. Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Cairo Communication risultano sottovalutate. In particolare il rapporto prezzo/utili (PE) del titolo è uno dei più bassi di Piazza Affari. Inoltre il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.41 volte il suo fatturato del 2021.

Questo fortissima sottovalutazione è confermata dal giudizio degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

E se le azioni Cairo Communication fossero sul punto di partire al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 27 luglio a quota 1,75 euro in rialzo dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

