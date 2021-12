Il 2022 molto probabilmente si rivelerà un ottimo anno per chi comprerà sui ribassi dei mercati azionari che potrebbero formarsi nei primi 6 mesi. Si profilano comunque diverse opportunità di breve e lungo termine, sia nel settore delle commodities che quello valutario.

Come investire da ora in poi?

Nei giorni scorsi il nostro Ufficio Studi ha analizzato 5 titoli sottovalutati a Piazza Affari che nel 2022 potrebbero correre “a piu’ non posso” ma anche 3 titoli sottovalutati sui quali scommettere nel 2022 a Wall Street.

La raccomandazione odierna è invece la seguente:

per chi decide di investire su Shedir Pharma Group nel 2022 potrebbe anche vedere i prezzi raddoppiarsi.

Era il 5 luglio di quest’anno quando il titolo è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Procediamo per gradi.

Per chi decide di investire su Shedir Pharma Group nel 2022 potrebbe anche vedere i prezzi raddoppiarsi

Il titolo (MIL:SHE) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 dicembre al prezzo di 4,45 in rialzo dello 0,45%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,06 ed il massimo a 5,22.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza attualmente in Borsa circa 50,9 milioni di euro ed è attiva nel settore farmaceutico e medico.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 5,40, dal precedente 5,20. I nostri calcoli invece, elaborati in seguito all’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad una stima di fair value in area 9 euro circa, in rialzo rispetto al precedente giudizio di 8 euro.

Una sottovalutazione davvero interessante rispetto ai prezzi correnti.

La strategia operativa dei nostri Trading Systems

Ecco i livelli attesi per il 2022:

area di minimo 4,14/4,68

area di massimo 6,46/7,26 con possibile accelerazione verso gli 8 euro.

Per chi possiede le azioni in ottica di lungo termine, mantenere le posizioni con stop loss/stop profit a 4,11 con primo supporto di breve termine a 4,38 e obiettivo a 12 mesi fra 6,46/7,26 e oltre.

Fino a quando reggeranno al rialzo i livelli indicati, l’obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 5 e poi 5,22. L’obiettivo dei prossimi 12/18 mesi (lungo termine) viene posto in area 8 euro per azione.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe attenersi ai livelli operativi appena indicati.