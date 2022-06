Ci sono tantissimi concorsi al giorno d’oggi che offrono posti di lavoro davvero interessanti. Infatti, diversi Enti, sia pubblici che privati, aprono spesso le porte, cercando nuovi addetti da inserire nel proprio team. In questo caso, quindi, se stiamo cercando il lavoro dei nostri sogni, dovremmo tenere d’occhio i vari bandi aperti. Solo in questo modo potremo sfruttare tutte le opportunità offerte e magari trovare il lavoro che fa per noi. Per esempio, dovremmo sapere che la Capgemini Italia sta per selezionare dei nuovi dipendenti, offrendo un’opportunità non da poco. Ma, sicuramente, non è l’unico Gruppo a cui potremmo rivolgerci in questo periodo.

Concorso ASP Trapani 2022, il bando in scadenza per partecipare

Un altro bando davvero interessante riguarda l’ASP Trapani 2022. In questo caso, si tratta di un concorso che, al termine, accoglierà ben 131 nuovi profili professionali. La scadenza per inviare la candidatura è prevista per il 30 giugno 2022. In questo caso, le candidature sono aperte per diversi profili, tutti a tempo pieno e con contratti a tempo indeterminato. Infatti, si avranno:

23 posti per Infermieri Pediatrici;

12 posti per Ostetrici;

13 posti per CPS Tecnico della prevenzione dell’ambiente;

11 posti per Fisioterapisti;

2 posti per Logopedisti;

4 posti per Tecnici del Laboratorio Biomedico;

5 posti per Tecnici di Radiologia Medica;

1 posto per Tecnici della Neuro e Psichiatria;

1 posto per Tecnici della Neurofisiopatologia.

In scadenza il bando per contratti a tempo indeterminato anche con licenza media in questa meravigliosa cittadina vivissima sul mare

Oltre il campo sanitario, ci saranno anche dei ruoli per:

collaboratore professionale assistente sociale (3);

assistente tecnico Geometra (1);

Operatore tecnico Specializzato Autista Ambulanza (3);

Tecnico Specializzato Centralinista (2)

Collaboratore amministrativo professionale (50).

Requisiti

Per candidarsi ai profili sanitari, si dovrà avere una laurea che possa essere consona al ruolo che si andrà a ricoprire, oltre l’iscrizione all’albo. Laurea prevista anche per il Collaboratore professionale assistente sociale e quella in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia per il profilo amministrativo.

Passiamo i profili tecnici. Sarà richiesta la terza media per l’Operatore Operatore tecnico Specializzato Autista Ambulanza. Solo il diploma, invece, per coloro che si candideranno come Assistente tecnico Geometra e Tecnico Specializzato Centralinista. Per candidarsi, sarà sufficiente andare sul sito ufficiale dell’ASP di Trapani. Dunque, visto che è in scadenza il bando con contratti a tempo indeterminato nella bellissima Trapani, se volessimo partecipare, dovremmo inviare la richiesta il prima possibile.

Lettura consigliata

Sono ben 2.000 le assunzioni previste per posti di lavoro in questa famosissima multinazionale che è pronta ad accogliere nuovi candidati