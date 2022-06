Trovare il lavoro giusto per noi non è assolutamente semplice, come potrebbe sembrare. Spesso, infatti, cerchiamo di capire che tipo di figura potremmo ricoprire e in che ambito vorremmo lavorare. In questo caso, ad aiutarci e a indirizzarci, ci sono bandi e concorsi (pubblici e privati), che potrebbero farci scoprire dei ruoli adatti. Rimanere informati e cercare sempre nuove opportunità offerte dalle aziende o dallo Stato è sicuramente un ottimo modo per fare il lavoro che più desideriamo.

Bandi pubblici e privati, alcune opportunità potrebbero essere quelle giuste per noi se colte nel momento opportuno

Ci sono sicuramente diversi concorsi pubblici molto interessanti che potremmo considerare per trovare il lavoro dei nostri sogni. Un esempio è sicuramente quello indetto dalla Guardia di Finanza, per giovani candidati che vorranno entrare a farne parte. Oppure, possiamo rivolgerci anche ad alcuni privati. Tra questi, ne troviamo uno interessante che sta ampliando il proprio team, la Capgemini Italia.

Parliamo di un’azienda che si occupa principalmente di tecnologia e innovazione. Questa ha, come scopo principale, quello di trasformare il mondo digitale, allineandolo con il business. Tutto grazie, appunto, alle strategie tecnologiche che si possono mettere in atto. Proprio per questo motivo, se ci ritroviamo in un ambiente del genere e pensiamo possa essere il posto giusto per noi, dovremmo provare ad accedere. Infatti, le assunzioni previste saranno all’incirca 3300 nell’arco di questo anno. Il recruiting è già stato annunciato dall’azienda che sta cercando nuove menti per partecipare al lavoro che porta ormai avanti da anni.

Sono 3.300 i posti di lavoro a tempo indeterminato che verranno offerti da questa fantastica azienda pronta a spalancare le porte

Tra i profili che sono richiesti, si ritrovano diverse figure interessanti che certamente potrebbero corrispondere al nostro profilo. La Capgemini Italia, infatti, prevede di assumere le seguenti figure:

100 laureati in economia, ingegneria, matematica e materie tecnologiche e scientifiche;

200 professionisti in campo tecnologico;

1100 posti saranno aperti nell’industria intelligente e in ambito ingegneristico.

Dunque, per partecipare alle selezioni, sarà necessario andare sul sito ufficiale dell’azienda, visitando la pagina con le offerte di lavoro. Trovato il ruolo giusto per noi, sarà sufficiente seguire le indicazioni per partecipare. Sarà così possibile inviare la propria richiesta di assunzione. Dunque sono 3.300 i posti di lavoro a tempo indeterminato per gli appassionati e gli esperti del settore. E anche per i neolaureati che vogliono fare esperienza ed entrare in questo campo lavorativo.

