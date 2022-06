Posti di lavoro, bandi e concorsi sono spesso all’ordine del giorno. E, soprattutto, sono delle grandissime occasioni che molti di noi potrebbero cogliere. Quando ci sono delle assunzioni o delle candidature che verranno aperte, infatti, potremmo trovare il lavoro adatto a noi. Scoprire quali aziende o Enti decidono di aprire le proprie porte può sicuramente essere un primo passo da fare fondamentale per arrivare ai propri obiettivi. E, fortunatamente, ci sono diversi ambiti su cui possiamo basarci per arrivare a capire se quel percorso di vita può essere adatto a noi e alla nostra carriera.

Le nuove assunzioni RINA, ecco quando verranno aperte le candidature e i possibili requisiti richiesti

Come appena sottolineato, quindi, sono diverse le aziende decise ad assumere nuovo personale in determinati periodi. Basti pensare, per esempio, alla Capgemini Italia, che prevede ben 3300 assunzioni a breve. E, allo stesso modo, ritroviamo la RINA, una multinazionale molto conosciuta sia in Italia che all’estero. Stiamo parlando di un’azienda fortemente nota nel settore che è nata più di 150 anni fa e che continua, anno dopo anno, a potenziare il proprio nome.

Conosciuta soprattutto per costruzioni e innovazione, con consulenze e certificazioni, sicuramente sono in molti a voler lavorare al suo interno. E, fortunatamente, è lo stesso Gruppo RINA che annuncia che porterà avanti una selezione per 2000 candidati, dei quali circa 1000 verranno assunti su territorio italiano.

Sono ben 2.000 le assunzioni previste per posti di lavoro in questa famosissima multinazionale che è pronta ad accogliere nuovi candidati

A quanto pare, l’azienda vuole potenziare il proprio team, pronto ad espandersi e a cercare sempre nuovi e inediti stimoli. Il piano di assunzione, quindi, è volto proprio a questo obiettivo. L’azienda RINA, per il momento, pare stia cercando:

ispettori;

verificatori;

business analyst;

project manager;

consulenti tecnici;

ingegneri;

developer informatici.

Per candidarsi, sarà sufficiente andare sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione “Lavora con noi”. Lì, infatti sarà possibile trovare un form specifico e molto puntuale da compilare. In questo caso, avremo la possibilità di inserire dati personali e professionali e di far conoscere il nostro curriculum vitae. Dunque, ora che sappiamo che sono ben 2.000 le assunzioni previste per posti di lavoro nel Gruppo RINA, sicuramente potremmo provare a capire se è un’azienda adatta a noi. Se dovessimo corrispondere ai profili richiesti, potrebbe essere un’ottima opportunità per molte persone che cercavano un nuovo posto di lavoro.

