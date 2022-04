Con la primavera, si moltiplicano anche le occasioni di andare in giro per l’Italia. Per fortuna, il tempo si è messo al bello e questo ci permette di svagare un po’ dalla solita routine. Del resto, il nostro Paese è una tentazione unica e diventa difficile resistere a qualche bella scampagnata.

Per chi ha famiglia, però, si deve cercare di accontentare un po’ tutti. Fino a quando siamo soli, non ci sono problemi e premiamo la nostra curiosità. Far parte, però, di un nucleo, in particolare con ragazzi, ci “costringe” a scendere a compromessi. I figli cercano svago e noi, magari, di girare, cartina in mano, per vie e musei. Eppure, volendo, in questo posto speciale si mangia e beve in allegria visitando più di 300 monumenti in poco tempo, senza proteste da parte dei ragazzi.

È collocata in una zona raggiungibile comodamente questa località adatta alla famiglia

A volte, si cercano dei compromessi. Come camminare nel vuoto, sopra una passerella mozzafiato, che darà brividi a grandi e piccoli. Certo, non è facile trovare qualcosa che possa piacere a tutti. I castelli, di solito, hanno sempre il loro fascino e potrebbero accontentare la famiglia, soprattutto se poi ci scappa l’acquisto di un giocattolo ricordo. Figuriamoci, poi, se la leggenda parla della presenza di un fantasma che serve a creare una atmosfera horror.

Insomma, idee ce ne sono. Però, resta sempre il rammarico di non dedicare troppo tempo ai monumenti più famosi dell’Italia. Bisogna fare tanta strada per vederli e i ragazzi non amano stare troppo in auto o “perdere tempo”, dietro questi emblemi storici. Serve un’alternativa per unire l’utile al dilettevole e questa località potrebbe avere la risposta giusta che stiamo cercando.

In questo posto speciale si mangia e beve in allegria spendendo poco e visitando in breve tempo più di 300 monumenti senza fatica

La meta della nostra gita è la simpatica Italia in Miniatura. È un bellissimo parco divertimenti che ci permette di passeggiare per la Penisola in poco tempo. Ammirando oltre 300 miniature di monumenti, palazzi, siti storici famosi. Dal Duomo di Milano alla Reggia di Caserta, dalla Mole Antonelliana al Colosseo, tutto riprodotto fedelmente.

Addirittura, quando arriveremo nella riproduzione di Venezia, potremo navigare su una gondola nel Canal Grande. A Piazza Italia, invece, i bambini, ma anche gli adulti, interagiscono con insolite creature parlanti. E c’è un castello dove fare una battaglia a suon di cannonacqua. E c’è anche una parte dedicata a 30 monumenti europei. Troveremo anche il mondo di Pinocchio, dove affrontare Mangiafuoco.

Il biglietto costa 23 euro in cassa, ma 19 online, se adulti. Si riduce a 18 e 17, per persone tra i 100 e i 140cm di altezza. Ed è gratis per bimbi sotto il metro. Tranne i lunedì di maggio, è sempre aperto, tutti giorni, fino al 18 settembre, dalle 10 alle 18.30. Si trova a Viserba di Rimini dove mangeremo del gran buon pesce, cassoni e piade, per citare solo alcune delle leccornie romagnole a prezzi economici.

