Basta un click per accedere ai siti internet dal cellulare e non intasare la memoria con inutili app

Nell’epoca della tecnologia, tutti noi navighiamo su internet quotidianamente e consultiamo con frequenza diverse pagine online.

In base ai nostri interessi, capita anche di aggiornare più volte gli stessi siti, per conoscere le novità in tempo reale. Tuttavia, aprire e chiudere una pagina online potrebbe risultare farraginoso, a causa di blocchi improvvisi o pagine che si accavallano tra loro. D’altra parte, le numerose ricerche in rete comportano un ingolfamento della memoria interna del cellulare, provocando possibili problemi e rallentamento delle funzionalità.

Parlando proprio di memoria, sappiamo tutti quanto sia difficile evitare che il cellulare non si intasi, specialmente se riceviamo spesso files di grandi dimensioni.

Chi fa parte di varie chat di gruppo sa bene di cosa si parla, ma anche chi messaggia frequentemente con amici e parenti. Gli esperti di tecnologia suggeriscono di pulire spesso la memoria interna del telefono, cancellando foto e documenti inutili e ingombranti, ma potrebbe non bastare.

Per risolvere il problema, qualcuno ha acquistato il cellulare di ultima generazione, aggiunto la memoria esterna ed eliminato migliaia di foto, ma niente da fare.

E quindi, come possiamo conciliare la nostra continua voglia di aggiornamenti online o ricevere files senza intasare lo smartphone? Ecco un trucchetto geniale.

Basta un click per accedere ai diti internet dal cellulare e non intasare la memoria con inutili app

Il trucchetto si chiama “aggiungi alla schermata home” e permette di creare il collegamento direttamente sulla home, evitando di digitare ogni volta il sito internet.

Uno strumento simile alle app, ma si tratta comunque di una soluzione diversa.

In cosa consiste

Le app sono un’invenzione geniale, che ci aiuta in diversi settori della vita di tutti i giorni. Basta un click per accedere ed ecco che possiamo utilizzare l’app di cucina, di messaggistica istantanea, di musica, di video e così via. Esiste un’app per tutto e ne siamo ormai ben consapevoli.

Potrebbe capitare, però, che ne scarichiamo tante che poi non utilizziamo neppure una volta. Oppure, potrebbe capitare che la funzionalità che vogliamo utilizzare non abbia un’app e in questo caso potremo aggiungerla come schermata.

Questo stratagemma ci permette anche di risparmiare sulla memoria, perché non richiederà aggiornamenti che necessitano di spazio ulteriore.

Ciò che dovremo fare è accedere al sito internet di riferimento, cliccare sui puntini in alto a destra e selezionare l’opzione “Aggiungi a schermata home”. Questa procedura per Android potrebbe cambiare leggermente per altri sistemi operativi.

Così semplice che forse si sottovalutava, almeno fino a questo momento.

Approfondimento

