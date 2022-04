Sembra quasi inevitabile che ognuno di noi, soprattutto dopo il ponte pasquale, si stia concentrando sul peso. Non vogliamo sfigurare in spiaggia e il nostro obiettivo principale è perdere peso. Infatti, da qualche giorno, le strade sono pieni di provetti podisti che corrono per buttare giù chili con esercizi appositi.

Anche perché ci guardiamo allo specchio e vorremmo romperlo. Quando abbiamo fatto il cambio dell’armadio, magari, per capriccio abbiamo provato qualche pantalone estivo e ci sono cadute le braccia. Ma come? Fino a qualche mese fa salivano che era un piacere e ora non riusciamo più a chiuderli? E allora ecco che sulle nostre tavole arrivano alimenti che accelerano il metabolismo per aiutarci a dimagrire rapidamente.

Va bene curare la pancia, ma non trascuriamo il resto

Tutto giusto e comprensibile. Però, va bene dare un occhio al peso, sulla bilancia, ma attenzione alla pelle. A che serve, infatti, avere una pancia piatta se poi la facciamo soffrire? Ecco allora che in vista dell’estate sono questi i 5 modi più efficaci per prepararla al meglio.

La pelle va, infatti, rigenerata, perché l’inverno l’ha sottoposta a non pochi stress. Passare, ad esempio, dal freddo esterno al caldo secco dei caloriferi, in casa, la disidrata, allargandone i capillari. Anche i punti neri potrebbero essere il frutto di un eccesso di creme che ci siamo spalmati convinti di farci del bene.

È fondamentale, dopo l’inverno, tornare a fare attività fisica. Basta anche una camminata, purché corretta, per rigenerare e non solo per le gambe. Anche la pelle risulterà, infatti, più ossigenata.

In vista dell’estate sono questi i 5 modi più efficaci per preparare al meglio la nostra pelle evitandoci così brutte sorprese con l’arrivo del caldo intenso

È il momento di passare ad uno scrub naturale sul corpo e il consiglio è quello di farcelo noi con lo yogurt avanzato. Basterà mischiarlo con un cucchiaio di sale grosso e passiamocelo mentre ci facciamo la doccia, in modo da eliminare le cellule morte.

Fondamentale è anche fare il pieno, a tavola, di antiossidanti. Spazio a tè verde, frutti rossi, curcuma, frutta secca, cereali integrali, cioccolato crudo fondente, carote, kiwi. E ricordiamoci di bere almeno due litri di acqua al giorno.

Anche la pelle, al sole, va abituata e i weekend primaverili fanno al caso nostro. Non dobbiamo, però, metterci subito, per due ore, esposti, magari nelle ore più calde, per abbronzarci rapidamente. Faremmo un grande errore. Prima di tutto, dovremmo, per tempo, assumere degli integratori. Un farmacista ci saprà consigliare, ma, in linea di massima, potrebbero essere a base di betacarotene, resveratrolo, vitamina C ed E. E non dimentichiamo, anche in questa stagione, di usare una protezione solare e un doposole.

