Con l’arrivo della primavera è cresciuta la voglia di andare in giro, magari anche solo per una gita fuori porta. Del resto, l’Italia è talmente ricca di borghi, città d’arte, laghi, mare e montagne, che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Basta munirsi di voglia, prendere la macchina, ora che la benzina è calata, e partire, magari alla scoperta di un castello medievale italiano, spendendo poco.

Ora che siamo nel periodo pasquale, poi, potremmo decidere di andare a fare la classica gita con gli amici o i parenti in una di queste località. E, visto quello che offre il nostro Paese, non serve nemmeno fare troppi chilometri. Ad esempio, dista poco da Milano questo incredibile castello medievale suggestivo.

Va bene la storia, ma anche il gusto vuole la sua parte

Di solito, non ci si muove solo per andare a visitare qualche borgo incantato. Si pensa anche al gusto. Gli italiani sanno mangiare bene e non disdegnano di unire l’utile di una visita al dilettevole di una buona portata tipica. Anche perché così si torna a casa più felici, dopo esserci riempita l’anima, ma anche lo stomaco.

Ad esempio, la meta di questa nostra gita si trova nel bergamasco e in queste zone sono davvero molti i piatti tipici che possiamo gustare. Ad esempio, sarebbe un vero delitto andare via senza aver gustato i famosi Casonsèi (casoncelli) bergamaschi, ravioli tipici di solito serviti con burro e pancetta. Difficile anche resistere al classico tagliere di salumi e formaggi della zona, in particolare se di malga. Di solito, si mangiano anche tagliatelle con capriolo o al cinghiale ed è facile anche trovare un buon piatto di lumache con la polenta. Quest’ultima, tra l’altro, è un altro dei piatti tipici della zona, di solito servita condita con funghi o taleggio locale.

Dista poco da Milano questo incredibile castello medievale da visitare in un giorno dove respirare aria buona e mangiare piatti tipici gustosi ed economici

Dopo una buona mangiata, magari in una delle trattorie o degli agriturismi della zona, dove pranzare bene e spendere relativamente poco è ora della visita. La meta della nostra gita, nello specifico, è la bergamasca Grumello del Monte che si trova, a meno di un’ora di strada da Milano.

Da Bergamo, invece, dista circa 19 chilometri e il comune è caratterizzato, in particolare, da un edificio che si presenta, maestoso, ad accogliere i visitatori. È il bellissimo Castello di Grumello, situato proprio nel cuore della Valcalepio, tra Bergamo e il lago d’Iseo.

È stato eretto, nel 1200, come fortezza militare per poi venir trasformato in residenza aristocratica. Della struttura originale ritroviamo ancora la torre con merlatura guelfa, la sala dei Cavalieri e le cantine. Risalgono, invece, al 1700, il palazzo e la cappella.

Ora appartiene alla famiglia Reschigna Kettlitz di Milano, che produce, tra l’altro, vini pregiati che possono essere assaggiati e acquistati dopo la visita.

Lettura consigliata

