In questo momento conviene investire sulle azioni del FTSE Italia All-Share Industrial Goods?

Il FTSE Italia All-Share Industrial Goods è uno degli indici settoriali italiani che raggruppa le aziende che forniscono beni e servizi industriali. Al termine della scorsa settimana questo indice settoriale è risultato essere il peggiore del Ftse Mib con una perdita del 3,5%. Con questa performance il risultato ottenuto da inizio anno è negativo per l’1,1%. In questo momento conviene investire su questo indice settoriale e/o sulle azioni a più alta capitalizzazione che lo compongono? Per questo motivo concentreremo la nostra attenzione su CNH Industrial e NEXI che sono le due Blue Chip che appartengono al FTSE Italia All-Share Industrial Goods.

In questo momento conviene investire su CNH Industrial? Forse potrebbe essere meglio attendere segnali di acquisto

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 18 agosto in ribasso dell’1,32% rispetto alla seduta precedente a quota 11,97 €.

Dopo la seduta del 16 agosto avevamo scritto che nonostante il ribasso, le azioni CNH Industrial si erano comunque salvate dal peggio. P Erano arrivate, infatti, a perdere circa l’8% prima di recuperare e chiudere con un ribasso inferiore al 3%. Nelle sedute successive, però, le quotazioni non sono riuscite a passare alla riscossa mantenendosi sotto l’importantissima resistenza in area 12,21 €. Rimane, quindi, valida la proiezione rialzista mostrata in figura e che potrebbe continuare fino al punto di inversione in area 11,205 €. Su questo livello, ricordiamo, la probabilità di assistere a un’inversione è massima.

Ovviamente, una chiusura giornaliera superiore a 12,21 € potrebbe favorire un’immediata inversione rialzista.

Potrebbe essere arrivato il momento di acquistare azioni NEXI: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 18 agosto a quota 6,612 €, in ribasso dello 0,42% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista, ma come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione dove la probabilità che si possa assistere a un’inversione è molto elevata. Una svolta rialzista, anche solo per un rimbalzo, quindi, potrebbe essere molto probabile.

