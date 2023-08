Guadagnare sui mercati azionari, o non perdere troppo, quando imperversano gli orsi. Come fare?

C’è una categoria di azioni che ritorna sempre utile quando sulle piazze finanziarie imperversano gli orsi? Nei periodi di turbolenza guadagnare sui mercati azionari è arte molto difficile. Un po’ più facile è contenere le perdite? In questo difficile esercizio le utilities possono essere di grande aiuto. Tutte le azioni afferenti a questo settore, infatti, hanno un beta inferiore a 1. Riproducono, quindi, l’andamento dell’indice principale, ma ridimensionandone le oscillazioni.

Viste queste caratteristiche, non è un caso che al termine di una seduta che è arrivata a registrare un ribasso di oltre l’1%, prima di recuperare e chiudere su massimi di seduta, tra le 10 azioni che hanno chiuso al rialzo ben 5 appartengono al settore delle utilities: HERA, ENEL, Terna, A2A e SNAM.

Guadagnare sui mercati azionari con il migliore titolo di giornata: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 2,610 €, in rialzo dell’1,24% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e la situazione non accenna a migliorare. Come si vede dal grafico, infatti, dopo il tentativo di rompere al rialzo la resistenza in area 2,62 €, le quotazioni hanno virato nuovamente al ribasso e adesso il percorso per le prossime sedute potrebbe essere quello indicato dallo scenario mostrato in figura.

È interessante notare che, nonostante la forza relativa in crescita rispetto al Ftse Mib, le quotazioni di HERA non siano riuscite a rompere al rialzo la resistenza in area 2,62 €. Decisive, quindi, potrebbero essere le prossime sedute.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo HERA e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco più del 33%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo. È altresì interessante notare che anche nello scenario più pessimistico, le azioni HERA risultano essere sottovalutate di oltre il 18%.

