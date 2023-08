Wall Street e un ABC ribassista: cosa attendere ora?

I listini americani sono giunti a livelli che potrebbero far partire un rimbalzo di qualche giorno. Sarà così? Potrebbe a “sentire” lo studio delle serie storiche ma come al solito non si darà nulla per scontato e andremo a valutare di volta in volta i prezzi. Wall Street e un ABC ribassista alle porte?

I movimenti

La nostra attenzione è posta sulla scadenza del mese e sui livelli di chiusura dello stesso.

Il ribasso iniziato a ridosso del setup del 4 agosto potrebbe assumere caratteri preoccupanti se le chiusure di agosto sarebbero inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Le prossime date di setup mensile scadranno il 28 e il 30.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Come si forma un ribasso?

C’è un primo noviimento A, poi un successivo rimbalzo B e poi l’affondo finale C.

Per il momento non abbiamo ancora assistito a un movimento di rimbalzo. Sui livelli dei giorni scorsi potrebbe partire questo movimento.

Fin dove potrebbe portarsi questo ipotetico rimbalzo atteso?

Dow Jones

34.900

Nasdaq C.

13.700

S&P500

4.470.

Wall Street e un ABC ribassista: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 18 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.500,66

Nasdaq C.

13.290,78

S&P500

4.369,71.

Sono stati toccati dei supporti rilevanti in divergenza rialzista, e questo lascia presupporre che da oggi si possa rimbalzare almeno per qualche giorno.

Conferme in merito con una chiusura giornaliera superiore a

Dow Jones

34.589

Nasdaq C.

13.336

S&P500

4.382.

Fino a quando invece non si assisterà a una vera e propria archiviazione del ribasso in atto, gli obiettivi da raggiungere nel breve termine saranno i seguenti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Questi obiettiivi verranno “riaggiustati nei prossimi giorni”.

Abbiamo due step dinanzi a noi da valutare con attenzione: la chiusura odierna e poi quella del mese.

Queste scadenze potrebbero portare a effetti anche per alcuni mesi.

Vedremo cosa accadrà e ci accoderemo.

