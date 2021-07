Per molti di noi il raggiungimento di una certa età o il sopravvenire di determinate patologie vuol dire bandire dalle nostre tavole numerosi alimenti. Invece molti di questi alimenti che crediamo dannosi o nocivi per il nostro benessere, non lo sono affatto. Ciò che diventa pericoloso è la quantità che se ne assume, ma questo può valere un po’ per tante cose della vita. In media stat virtus, secondo i nostri antenati. Ebbene l’esperienza dimostra che non si sbagliavano. Variare nella tipologia di cibi e concedersi qualche rarissima volta anche un piccolo “sgarro”, di certo non azzera il nostro stile di vita sano.

Peraltro alcuni cibi, per molti banditi, contengono delle vitamine molto importanti per il nostro benessere, che magari altri cibi “sani” non contengono. Infatti c’è in questo alimento gustoso tutta la vitamina K del cuore per pulire le arterie. In particolare si sta parlando del formaggio. Ecco di seguito illustrato quanto sia efficace la vitamina K2 in esso contenuta, un vero toccasana per il nostro cuore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo alimento gustoso tutta la vitamina K del cuore per pulire le arterie

Questo studio sicuramente sarà molto gradito agli appassionati del formaggio, che non dovranno più sentirsi in colpa nel mangiarne un pezzetto. Infatti da uno studio è emerso che il formaggio e la cagliata sono le fonti più importanti di vitamina K2 o menachinone. La carenza della vitamina K integra un fattore rischio per le malattie cardiovascolari, ecco perché è molto importante inserirla nella nostra dieta. Ecco perché basta questo ortaggio per fare il pieno di vitamina K e pulire le arterie . Anche il formaggio dunque può essere un eccezionale fonte di questa vitamina, in particolare della vitamina K2. Infatti secondo questo studio, il formaggio dovrebbe essere un elemento raccomandabile in una dieta sana per il cuore.

Il formaggio, in particolare quello prodotto con il latte di animali da pascolo, è una fonte eccellente di vitamina K2. Oltre ad avere effetti incredibili sul cuore, ossa e cervello, questa vitamina canalizza il calcio, impedendo che si depositi nelle arterie provocando calcificazioni vascolari. Tra i formaggi più ricchi di vitamina K2, rientrano l’Edam, il Gouda e il Brie. Da oggi, non ci sentiremo più in colpa, se solo pensiamo all’apporto di vitamine e calcio che stiamo apportando al nostro cervello e ossa.

Approfondimento

Basta questo frutto antiossidante per contrastare l’invecchiamento del cuore e prevenire la demenza