Nei mesi caldi la maggior parte degli italiani ama andare al mare per nuotare e abbronzarsi. Sicuramente siamo molto fortunati perché il nostro Paese offre località da sogno a due passi da casa nostra, spiagge dorate e mare cristallino.

In pochi sanno però che in queste spiagge italiane si possono fare fanghi di bellezza gratis a due passi da un mare da sogno.

Un segreto di bellezza

L’Italia è un paese ricco di sorgenti termali, laghi di acqua calda e acque sulfuree. In questo articolo abbiamo parlato di un lago dalle acque calde e terapeutiche in cui possiamo nuotare in mezzo alla natura.

Quello che in pochi sanno è che alcune spiagge italiane nascondono un segreto di bellezza e salute inaspettato. Alcune località hanno dei fanghi naturali con numerose proprietà benefiche e sono a disposizione gratuita dei bagnanti interessati.

Una spiaggia che offre questa sorpresa è quella di Mezzavalle nel Parco del Conero lungo la costa marchigiana.

Nella parte settentrionale della spiaggia è possibile fare i fanghi naturali. Dicono che siano miracolosi e che donino una pelle morbidissima e liscia.

Un’altra località in cui è possibile spalmarsi i fanghi naturali è il lago di Venere nell’isola di Pantelleria. Questo lago vulcanico ha delle sorgenti termali e dei fanghi curativi a disposizione dei turisti.

Questo fango ha anche degli effetti curativi e si può applicare sul viso e sul corpo per una maschera di bellezza. Una volta che il fango si è seccato possiamo tuffarci in acqua e lavare via i residui nell’acqua cristallina.

Per fanghi di bellezza non dobbiamo per forza spendere centinaia di euro o andare alle terme, se sapremo cercare troveremo numerose spiagge che offrono questo servizio del tutto gratuitamente!