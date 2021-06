Ci siamo spesso occupati di social media e della loro capacità di generare cultura e tendenze. Abbiamo raccontato di come la ricetta di un dolce golosissimo (il Waffle Bubble) stia spopolando su Instagram. Abbiamo scritto di un nuovo modo per preparare il caffè (il Proffee) che è esploso grazie a numerosi Tiktoker e abbiamo annotato i libri da leggere entro l’anno secondo gli influenzer di TikTok. In questo articolo scriveremo di una moda dannosa che sta facendo presa sui giovanissimi. Quindi, bisogna dare attenzione a questo nuovo gioco per ragazzi che sta spopolando su TikTok, estremamente pericoloso, che dovrebbe essere evitato.

Il sistema di monitoraggio Rapex

Per tutelare la salute pubblica è necessario che i prodotti pericolosi vengano segnalati e tolti dal mercato. Il sistema che monitora e segnala i prodotti dannosi a livello europeo si chiama Rapex. “Il Rapex è un sistema comunitario di informazione rapida per i prodotti non conformi, grazie al quale le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.” (Ministero dello sviluppo economico). Nel 2018, con la segnalazione A12/0253/18, RAPEX obbligava al ritiro dal mercato di un noto marchio di giochi magnetici. Questi potevano essere ingeriti dai più piccoli. Avendo un alto flusso magnetico, avrebbero potuto attrarsi causando perforazione o blocco intestinale. I giochi magnetici, così come le calamite collezionate sui frigoriferi, rappresentano un elevato rischio per i più piccoli.

Attenzione perché questo nuovo gioco per ragazzi che sta spopolando su TikTok è estremamente pericoloso e dovrebbe essere evitato

Secondo la BBC (H Mackay maggio 2021), negli ultimi mesi è aumentato il numero di ragazzi/e ricoverati per aver ingerito magneti. Una nuova tendenza prevede di utilizzare dei piccoli magneti come se fossero dei falsi piercing sulla lingua. Si tratta di magneti molto potenti costituiti da neodimio, ma vengono venduti come giochi. L’ingestione di questi magneti potrebbe causare anche la morte. L’NHS (il sistema sanitario britannico), in una nota urgente, richiede l’immediato ritiro o il blocco della vendita di questi giochi. In Italia, non si registrano casi analoghi legati a questi magneti. È bene però vigilare. Abbiamo visto che le mode si propagano come un incendio ben oltre i confini nazionali.