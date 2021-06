Gli elastici in gomma si trovano dappertutto. Sono i tipici elastici da ufficio utilizzati per documenti, cartoleria e raccoglitori. Ma gli usi che se ne fanno sono diversi. Si collezionano per la verdura al supermercato, oppure con l’acquisto di alcune riviste, si usano anche per confezionare fiori e bouquet.

Alla fine si rischia di accumulare quantità incredibili di elastici in un cassetto pensando che ci torneranno utili. Ma come possiamo usarli concretamente? In questo articolo scopriamo 5 modi stupefacenti e davvero utili a cui non si pensa mai di riutilizzare e riciclare gli elastici in gomma da ufficio.

Come conservarli senza essere invasi

Collezionare elastici di gomma può essere una buona idea. Allo stesso tempo, però, bisogna trovare un buon posto dove conservarli. Solitamente un barattolo o una scatolina sono perfetti, perché consentono di riporre gli elastici in modo ordinato.

Permettono anche di scegliere l’elastico più adatto alla necessità del momento. Come sappiamo di elastici ne esistono di colori, misure e spessore differenti. Poi, siccome possono diventare tanti, è meglio tenerli a portata di mano ma non sparsi ovunque.

Il modo più semplice e utile per riutilizzare gli elastici in gomma è fermare e richiudere i pacchetti in cui si conserva il cibo. Pacchi di pasta, legumi e cereali, i biscotti della mattina, solitamente sono dotati di una chiusura da usare dopo l’apertura. Purtroppo spesso non funziona come dovrebbe. Allora entrano in gioco gli elastici che consentono di chiudere i pacchetti perfettamente.

Gli elastici possono essere sfruttati per piccoli problemi quotidiani. Per esempio quando un capo scivola dalla gruccia, normalmente i vestiti da donna, le gonne o abiti con le bretelle. Basterà avvolgere l’elastico più volte intorno alla parte finale dell’attaccapanni. In questo modo i vestiti non scivoleranno più.

Ancora, perché non decidere di mettere ordine nei cassetti e sulla scrivania usando gli elastici. Raccogliamo insieme le matite, poi le penne, altri accessori e fissiamoli insieme con un elastico. Utilizziamoli per sistemare ordinatamente tutti gli oggetti sparsi sulla scrivania, specialmente i documenti o i libri. Gli elastici si dimostrano all’occorrenza perfetti segnalibro.

Pochi sanno che un semplice elastico a banda larga può diventare un perfetto supporto da macchina per il cellulare. Il problema si presenta quando dobbiamo seguire il navigatore. Basterà inserire l’elastico nelle griglie di aerazione in modo che esca fuori da due lati e inserirvi il cellulare.

Per finire, creiamo dei simpatici segnaposto o segna bicchieri per distinguere quello di ciascun invitato. Eviteremo di confonderli o di sprecarne molti durante la serata.

