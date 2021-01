Grande città spesso significa rischio di malintenzionati o, semplicemente, di macchine troppo veloci. Per qualsiasi genitore di Milano o di Roma lasciare che il proprio figlio piccolo vada a scuola da solo è impensabile. Ma non dappertutto è così.

Esistono delle città in cui non solo i bambini vanno da soli a scuola senza rischi, ma in cui ogni adulto aiuta i più piccoli a trovare la via.

In queste città i bambini possono andare a scuola da soli senza paura di alcun pericolo. Scopriamo assieme perché.

Il Paese sicuro

Per chi non lo sapesse, esistono dei Paesi profondamente differenti dal nostro. Paesi in cui un sacrosanto timore per la punizione ha ridotto drasticamente il crimine e in cui le persone si aiutano davvero.

Un Paese, in particolare, ha ottenuto questi risultati straordinari. In questo Stato il tasso di diffusione della criminalità è tra i più bassi al mondo ed esiste un forte senso di rispetto per i più piccoli.

Chiunque veda un bambino per strada, infatti, cercherà di dargli l’esempio e di aiutarlo a trovare la via di casa. Questo Paese non poteva che essere il Giappone, per motivi che spieghiamo subito.

Una cultura diversa

Il Giappone ha una cultura di stampo confuciano. Questo significa che, al contrario di quanto spesso succede da noi, i giapponesi sono estremamente attenti alla società in cui vivono.

Le relazioni tra le varie fasce della società sono ancora molto forti e ben catalogate. Un esempio su tutti, i più grandi devono aiutare i più piccoli e proteggerli, e i più piccoli devono, al contrario, rispettare i più grandi.

Allo stesso tempo, il criminale viene visto come un nemico della società e punito in modo estremamente severo. Il Giappone, del resto, è famoso per l’alto tasso di confessioni date da parte dei criminali. Il sistema è talmente rigido che è meglio confessare il misfatto subito piuttosto che passare mesi in carcere in attesa di un processo.

Per questo motivo, ancora oggi, nelle grandi città giapponesi, i bambini possono girare sicuri e tranquilli. E sempre per questo motivo, come già detto, in queste città i bambini possono andare a scuola da soli senza paura.