Le migliori app per sfruttare il cashback di Stato nel 2021 senza lo SPID 

Dopo un periodo di prova che ha avuto un buon successo, ora è tornato il cashback di Stato. Per ogni acquisto che faremo in negozio, usando la carta di credito registrata, si otterrà il 10% di cashback. Si potranno raggiungere cifre ragguardevoli: fino a 150€ a semestre, ottenibili con 1.500€ di spesa. Sarà necessario effettuare almeno 50 pagamenti in un semestre per poter ottenere questo bonus.

Questo sistema ha però degli intoppi: in particolare, richiede di solito lo SPID (ovvero l’identità digitale) e l’app IO. Purtroppo però non tutti possiedono lo SPID e molti non sanno bene come procurarselo. Inoltre, anche se si riuscisse ad ottenerlo, a dicembre si è visto che l’app IO non funziona sempre correttamente. Anzi, nei primi giorni ha avuto seri problemi tecnici dovuti alle tantissime persone collegate.

Ci sono però delle alternative molto interessanti, che permettono anch’esse di ottenere il bonus del Governo. Vediamo quali sono le tre migliori app per sfruttare il cashback di Stato nel 2021 senza lo SPID.

YAP

YAP è semplicemente una carta prepagata digitale, che può essere usata in tutta comodità su Google Pay o Apple Pay. Essa permette di attivare in maniera molto semplice il cashback: innanzitutto si effettua l’iscrizione, che chiede alcuni dati personali basilari. Una volta fatta basterà cliccare sull’apposito pulsante e subito la nostra carta digitale sarà pronta per il cashback.

Satispay

Probabilmente la più celebre della lista, non è neanche una carta di credito. Satispay è semplicemente un’app che si può ricaricare in un attimo con la propria carta, e che permette subito di acquistare dagli esercenti convenzionati. Anche qui per attivare il cashback di Stato sarà necessario soltanto premere il pulsante apposito. E Satispay ha anche un vantaggio ulteriore: per determinati esercenti si avrà infatti un cashback legato all’app, che nulla a che vedere con quello di Stato.

Nexi Pay

Si tratta di un’applicazione che funziona in maniera simile a YAP, ma in questo caso è necessario legare una carta Nexi per poter procedere al pagamento. Anche qui, lo SPID non è necessario.

Insomma, per chi preferisce alternative comode, ecco le tre migliori app per sfruttare il cashback di Stato nel 2021 senza lo SPID.