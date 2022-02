Chiacchiere, frati fritti, zeppole. In questo periodo dell’anno sono i dolci a farla da padrone sulle nostre tavole. Ricette davvero straordinarie che, però, hanno bisogno della frittura o della cottura in forno. E spesso non abbiamo voglia di riempire la casa con l’odore di fritto o consumare preziosa energia. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al dessert. Ad esempio servono solo 4 mele per preparare questo dolce, che andremo a presentare. Una ricetta velocissima e alla portata di tutti che ci farà letteralmente impazzire e ad alto impatto scenografico.

Gli ingredienti per il dolce a forma di scarpe

Le mele sono il frutto perfetto per moltissimi tipi di dolce. Quello che stiamo per presentare, però, ha davvero una marcia in più.

Per preparare questo dolce a forma di scarpe, ci serviranno:

4 mele Golden Delicious;

il succo di un limone;

250 ml d’acqua;

250 ml di vino bianco;

3 cucchiai di zucchero;

60 g di marmellata di arance;

100 g di mandorle;

1 bicchiere di succo di mela;

200 ml di panna fresca;

40 g di zucchero a velo;

8 biscotti secchi a forma di goccia.

Servono solo 4 mele per preparare questo dolce morbidissimo pronto in 15 minuti che si fa senza forno e che farà impazzire grandi e piccini

Prendiamo una casseruola e facciamo bollire l’acqua, il vino e lo zucchero. Mentre aspettiamo, peliamo le mele e togliamo il torsolo.

Non appena il liquido nella casseruola inizia a bollire, mettiamo le mele sul fondo e facciamole lessare per 5 minuti. Scoliamole bene e mettiamole a riposare su un piatto.

Montiamo la panna a neve, mischiamola con lo zucchero a velo e piazziamola in frigorifero.

Possiamo iniziare ad allestire il nostro dolce. Prendiamo 4 piatti da dessert e sistemiamo due biscotti a goccia, come se fossero due piedini. Riprendiamo le mele e riempiamole con la marmellata di arance. Piazziamo la mela tra i due biscotti, bagniamola con il succo e iniziamo a inserire le mandorle a filetti direttamente nella polpa.

Siamo quasi alla fine. Prendiamo la nostra sacca da pasticciere, riempiamola di panna e decoriamo la parte superiore della mela e i biscotti. Serviamo subito e prepariamoci a ricevere gli applausi estasiati di tutta la famiglia. Se siamo particolarmente golosi, possiamo aggiungere anche qualche frutto di bosco nella decorazione finale.

Lettura consigliata

Per preparare chiacchiere friabili e stracolme di bolle come in pasticceria non servono burro e latte ma questo ingrediente segreto che usiamo sempre in casa