L’arrivo delle belle giornate porta con sé la voglia di cambiare look e di sfoggiare vestiti colorati e leggeri.

Rosa, rosso, blu, verde, insomma più colore c’è e meglio è. Dai classici nero e grigio tipici delle stagioni fredde, la primavera e l’estate spalancano le porte dell’arcobaleno. Ed ecco che i negozi mostrano in vetrina maglie floreali, shorts e minigonne da capogiro e scollature mozzafiato. Tuttavia, siamo ancora in primavera e non possiamo permetterci di prendere l’influenza proprio in concomitanza dell’estate. Inoltre, abiti troppo scollati poco si addicono all’outfit da lavoro che il bon ton ci richiede di indossare ogni mattina andando in ufficio.

E quindi, cosa possiamo indossare per essere sempre eleganti, ma con un tocco di freschezza e di colore in più? Scopriamolo insieme.

Ah e senza mai dimenticare la comodità. Sì, perché stare fuori casa per tutta la giornata ci richiede necessariamente di essere comode e di sentirci a nostro agio con ciò che indossiamo. A questo proposito, ecco che il capo perfetto con tutte le caratteristiche sopraelencate è la blusa. Spesso confusa con la classica camicia, la blusa se ne distingue per l’assenza dei bottoni e del colletto. Si tratta di una via di mezzo tra una camicia di ampie dimensioni ed una maglia larga, normalmente in tessuto leggero e molto fresco.

La si può trovare di vari modelli, con le maniche corte o a tre quarti, con stampe floreali o in tinta unica.

Come abbinare la blusa

È elegante, fresco e soprattutto comodo il capo d’abbigliamento che ogni donna dovrebbe indossare questa primavera per andare in ufficio o uscire con gli amici. Si tratta di un indumento versatile, da utilizzare sia con una gonna che con un pantalone. Nel primo caso suggeriamo di mettere la blusa dentro la gonna, creando un effetto morbido che cade leggermente sulla vita. Nel secondo caso, invece, sarebbe meglio lasciarla così com’è e abbinare una vistosa collana lunga e dei bracciali sfavillanti.

In ogni caso, la si può portare con i tacchi o con le scarpe basse, in qualsiasi modo farà sempre la sua grande figura.