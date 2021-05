Sta arrivando l’estate e con lei il caldo e le belle giornate soleggiate. D’estate le persone si dividono in due.

Chi ama il fresco, l’aria pulita e i paesaggi che ci offre la montagna e chi invece ama il mare e qualsiasi tipo di spiaggia.

Per questa seconda categoria, abbronzarsi è molto importante. È forse il primo obiettivo di chi preferisce il mare alla montagna. Volersi abbronzare e ottenere la tintarella che si desidera non è però così semplice.

Soprattutto per chi ha la pelle molto chiara in partenza. Bisogna volerlo davvero per rimanere ore e ore sotto il sole.

Un altro piccolo problema rimane quello di volersi abbronzare prima di doversi mettere in costume e non arrivare totalmente bianchi al primo giorno di mare.

Il segreto infallibile da seguire per arrivare abbronzati prima dell’estate e il trucco che ci aiuterà a non soffrire il caldo al mare

Molti, perciò, ricorrono alle lampade solari. Non proprio consigliate soprattutto per chi ha la pelle molto delicata. Vediamo perciò oggi il segreto infallibile da seguire per arrivare abbronzati prima dell’estate e il trucco che ci aiuterà a non soffrire il caldo al mare.

Se già da oggi riuscissimo a prendere un po’ di sole sul nostro terrazzo tutti i giorni mezz’ora al giorno non ci servirebbe più alcun tipo di lampada. Questo prevede perciò avere un balcone o un giardino e una semplice sdraio su cui poggiarsi. Per chi ha tempo, seguire questo consiglio gli cambierà la vita. Arriveremo in spiaggia il primo giorno già con la tintarella che abbiamo sempre desiderato. Non manca altro che rinforzare sempre di più al mare.

Il trucco a cui nessuno pensa

Vogliamo inoltre svelare un trucchetto geniale per evitare di soffrire troppo il caldo. Sia quando prendiamo il sole in terrazza sia quando lo prendiamo al mare per ore e ore. Succede spesso di doverci andare a fare un bagno per rinfrescarci perché troppe ore sotto il sole non riusciamo a starci.

Riusciremo a risolvere questo piccolo problema avendo sempre a disposizione uno spruzzino con l’acqua.

In questo modo potremo sempre rinfrescarci e poter rimanere sdraiati e aspettare che la mostra pelle diventi come l’abbiamo sempre desiderata. In alternativa se vogliamo un abbronzante naturale per velocizzare il processo potremmo farne uno fai da te con dell’olio di mais, fiori di iperico e Rhamnus frangula.