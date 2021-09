Quando andiamo all’estero, spesso pensiamo di essere ancora in Italia. Sicuramente non per l’architettura o per il cibo, eccellenze del nostro Paese. Nemmeno per il carattere delle persone che incontriamo, dato che anche in quello noi italiani siamo unici. Nel bene e nel male, certo.

Tuttavia, quando siamo all’estero ci sentiamo a casa per l’immenso numero di negozi e ristoranti italiani. In alcune città, come New York e Montreal, ci sono interi quartieri che sono popolati da italiani. Inoltre, andando all’estero sentiamo spesso parlare la nostra lingua. Specialmente nelle capitali europee come Parigi, Londra, Berlino o Madrid sono tantissimi i turisti o residenti italiani presenti.

In particolare, tra tutti noi italiani c’è una parte che si è spostata e si sposta più degli altri. Parliamo dei napoletani, che, nel corso della storia, hanno avuto la necessità o la fortuna di spostarsi altrove. Infatti, sembra incredibile ma ecco la città al Mondo con più napoletani e non è Napoli. Scopriamo qual è.

I napoletani all’estero, la classifica

Certo, i napoletani hanno la fama di emigranti e viaggiatori, ma non ci aspettavamo di trovare delle città in cui vivono più napoletani rispetto alla stessa Napoli.

Le emigrazioni del diciottesimo e diciannovesimo secolo hanno costruito, infatti, interi quartieri di napoletani che con il passare del tempo sono diventate più grandi di Napoli. Secondo un recente sondaggio dell’istituto americano Demographic, Napoli sembra posizionarsi solo quinta in classifica. Il primo posto va a San Paolo del Brasile, il secondo a Buenos Aires e il terzo a Rio de Janeiro, sempre in Brasile.

Sembra incredibile ma ecco la città al mondo con più napoletani e non è Napoli

Un osservatore attento noterebbe che queste tre città sono tutte delle metropoli sudamericane. Infatti, la storia può spiegarci con estrema chiarezza questa questione. I porti del Sudamerica hanno ricevuto, nel corso dell’ottocento e all’inizio del novecento, tantissimi emigranti italiani.

Oltre all’America Latina troviamo, però, una ancora una città che presenta più napoletani di Napoli. Si tratta di Sidney, Australia. In particolare, anche in questo caso la storia ci fornisce una risposta. Anche l’Australia ha svolto un importante ruolo nell’accoglienza della manodopera italiana. Dopo Napoli, al quinto posto troviamo New York e poi Londra, Toronto e Berlino. Chissà, quindi, se la migliore pizza del Mondo la troviamo a Napoli o in una di queste città.

