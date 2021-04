Avere dei fiori e delle piante a casa per molti è un diletto. Una maniera di trovarsi delle occupazioni anche in questo momento così difficile per tutti. Alcuni usano le piante per abbellire e decorare i loro balconi.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e abbiamo scritto un articolo con i migliori consigli da dare. Infatti, in questo articolo abbiamo analizzato come associare le piante e come tenere pulito il balcone o il terrazzo.

Invece, per molti altri italiani le piante sono un ottimo ingrediente per le loro ricette. Salvia, rosmarino, timo e maggiorana sono infatti sempre una buona scelta. Tuttavia, le piante possono anche essere molto utili come rimedi naturali per alcuni malesseri.

Basta recarsi in qualsiasi abbazia o monastero e vedere le loro farmacie. Erano piene di piante e di erbe di tutti i tipi. Oggi, grazie all’avvento della scienza moderna, abbiamo i farmaci. Tuttavia, ci sono una serie di piante che possiamo avere in casa e che possono essere utilissime ancora oggi. In pochi sanno che avere questa pianta è come avere una farmacia in casa.

La malva

Già la parola dovrebbe venirci in aiuto. Malva vuol dire infatti “morbida”, dato che i Romani avevano già notato i suoi forti benefici emollienti. In particolare, gli esperti ci hanno rivelato che il suo principio attivo è contenuto principalmente nei suoi fiori e nelle foglie.

Tra i vari componenti, notiamo mucillagini, potassio, vitamine, ossalato di calcio e pectina. Può essere usata come verdura, ed è un vero toccasana anche per il nostro intestino.

Certo, ricordiamoci sempre che per le malattie e i dolori seri servono le medicine. Le piante sono nostre alleate, ma non ci salvano da tutto. Ma, conoscendole, possiamo sicuramente migliorare il nostro modo di vita.

La sua funzione più conosciuta è senza dubbio l’azione antinfiammatoria contro le nostre mucose infiammate.

Ecco perché in pochi sanno che avere questa pianta è come avere una farmacia in casa.