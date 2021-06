Dopo vera consolidato i 25.000 punti per qualche giorno, il Future Ftse Mib ha generato un ulteriore segnale rialzista e ora sembra pronto per raggiungere anche i 28.500/29.100 per/entro la prima decade del mese di agosto. Cosa impedirà invece questo scenario? Repentini ritorni e conferme sotto i 25.000 punti stessi.

Questo quindi, è il momento ottimale per rimanere investiti in ottica di almeno un paio di mesi e seguire la tendenza rialzista per cercare di ottimizzare i guadagni nel modo migliore. Quale opportunità da cogliere?

Un bel segnale rialzista lancia Abitare In verso una nuova fase di forte direzionalità. Il titolo è stato inserito dal nostro Ufficio Studi nella propria Lista delle raccomandazioni in data 16 gennaio al prezzo di 44,6 euro per azione con il giudizio Strong Buy Long term.

Abitare In (MIL:ABT) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’11 giugno al prezzo di 56,60 in rialzo del 3,28% rispetto alla seduta precedente. Questo valore rappresenta il massimo dell’anno per il momento. Infatti, da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 45 ed il massimo a 56,60.

Analisi di Bilancio

La società con sede a Milano capitalizza 146,8 milioni di euro e costruisce e vende edifici residenziali e appartamenti a Milano.

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 58,83 euro per azione. I nostri calcoli, ponderati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, arrivano a stimare il fair value in area 100 euro. Abbiamo alzato il target dal precedente 90 euro per azione.

Un bel segnale rialzista lancia Abitare In verso una nuova fase di forte direzionalità

La strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative, alzare lo stop loss/profit a con stop loss di lungo termine a 49,10. Supporto di breve termine a 53 euro. Target primo da raggiungere per/entro 1/3 mesi in area 60 euro. Per chi volesse comprare a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.