A tutti quanti piace ricevere in regalo dei fiori, sono di una bellezza disarmante e nascondono significati profondi.

Il significato che li accomuna tutti li ricollega all’amore e alla passione ma la loro bellezza è anche data dal loro profumo inebriante.

In pochi sanno qual è il fiore perfetto per ogni segno zodiacale

Per il segno dell’ariete è consigliato il fiore dell’Impatiens che non ha bisogno di molte cure e non necessita molta pazienza.

Per chi è del toro sono ideali i fiori di lillà perché chi è di questo segno ama i piaceri sensuali che la vita può offrire.

Il segno dei gemelli è curioso e adora conoscere sempre nuove cose, per quello sono ideali le erbe aromatiche come il rosmarino, la lavanda e il mughetto.

Per i cancro è il gelsomino, che esprime il candore d’animo, il fiore perfetto per loro. Infatti farebbe qualsiasi cosa per proteggere le persone amate.

Il leone è portatore di energia positiva e per questo è affine al girasole che ama stare sotto il sole e al centro dell’attenzione.

Per i nati sotto il segno della vergine, notoriamente stacanovisti, si consigliano la valeriana e la verbena che aiutano a dormire meglio e per rilassarsi.

Ecco gli ultimi

Il segno della bilancia è romantico e sempre alla ricerca dell’equilibrio, per quello sono ideali le margherite.

Lo scorpione è il segno più passionale dello zodiaco, per cui consigliamo l’uva ursina dai frutti rossi e vivaci proprio come lui.

Il sagittario potrebbe piantare la magnolia che è un vero inno alla vita, ideale per questo segno che è legato al piacere della scoperta.

Il segno del capricorno è entusiasmato dalle sfide, per questo consigliamo l’alloro che infatti, nell’antica Grecia, veniva assegnato ai vincitori delle Olimpiadi sotto forma di corona.

L’acquario è colleghiamo alla borragine, che unisce la parte sognatrice del carattere a quella ambiziosa.

Infine, al segno dei pesci, tipicamente creativo, doniamo il fiore di loto che simboleggia la bellezza interiore.

È incredibile ma solo in pochi sanno qual è il fiore perfetto per ogni segno zodiacale, facciamone tesoro.

Uso terapeutico

Non tutti sanno che solamente guardare dei bei fiori è una terapia che può aiutare a ritrovare equilibrio, combattendo i negativi effetti dello stress.