La barbabietola rossa è un ortaggio che abbiamo già imparato ad apprezzare per le sue proprietà benefiche e per la sua versatilità in cucina.

Per quanto riguarda il primo punto, è facile capire il perché le barbabietole rosse siano così importanti per la nostra salute.

Infatti, sono ricche di nutrienti preziosi, tra cui sali minerali, fibre e vitamine, che donano benefici a diverse parti del corpo, come approfondiremo fra poco.

Nell’ultima parte dell’articolo, invece, vedremo che in pochi sanno come trasformare le barbabietole rosse in questo snack davvero appetitoso.

Dei benefici inaspettati

I nutrienti delle barbabietole rosse, che abbiamo riportato precedentemente, danno molti benefici alla salute.

Ad esempio, aiutano a tenere a bada la pressione alta e, grazie alla presenza delle fibre, anche a regolare i livelli di colesterolo e glicemia.

Inoltre, rappresentano un valido aiuto per la prevenzione di alcune patologie cardiovascolari e contrastano l’anemia.

Come abbiamo visto anche nell’articolo “Ecco il rimedio naturale per ottenere finalmente talloni lisci e morbidi anche d’estate” i benefici si estendono anche alla pelle.

In pochi sanno come trasformare le barbabietole rosse in questo snack davvero appetitoso

Ora vediamo finalmente in che modo possiamo rivalutare le barbabietole rosse in cucina con un utilizzo davvero spettacolare. Infatti, spiegheremo come realizzare delle buonissime chips di barbabietole rosse, che sono un ottima alternativa salutare alle patatine fritte.

Innanzitutto laviamo le barbabietole rosse e tagliamole a fette sottili, possibilmente dello stesso spessore.

Dopo di che le inseriamo in una ciotola e le condiamo con olio extra vergine di oliva. Mescoliamo bene con le mani in modo tale che ogni fetta ne risulti ben unta.

Ora disponiamo le fette su una teglia ricoperta con carta forno, aggiungendo del sale e degli aromi a piacere. Inforniamo per 40 minuti a 160 gradi, avendo cura di girarle a metà cottura per non farle bruciare.

Una volta cotte esse risulteranno ancora morbide, ma se le lasciamo raffreddare diventeranno croccanti.