I talloni screpolati sono un problema molto diffuso che può creare numerosi disagi durante l’estate, soprattutto da un punto di vista estetico.

Diciamo che non è proprio il massimo indossare dei bei sandali colorati sapendo che saranno i talloni screpolati ad attirare gli sguardi di tutti.

Oltre all’estetica, questo problema può generare anche dolore e prurito insopportabile, che vanno per forza risolti. Per ovviare a questi fastidi, ecco il rimedio naturale per ottenere finalmente talloni lisci e morbidi anche d’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le cause dei talloni screpolati

Questi inestetismi colpiscono indistintamente sia uomini che donne e sono una conseguenza diretta della disidratazione dei piedi.

Tra le cause principali vi sono l’eccessiva sudorazione, una scarsa igiene o il prolungato sfregamento contro calzature strette.

Oppure possono essere sintomi di alcune patologie come il diabete e l’obesità, o indicatori di carenze nutrizionali come ferro, calcio e vitamina E.

Tutti questi fattori rendono la pelle del tallone, già di per sé più dura del resto del corpo, ancora più rigida e meno elastica.

Per evitare l’insorgenza di problematiche più serie bisogna intervenire quando le crepe sono ad un livello ancora superficiale.

Ecco il rimedio naturale per ottenere finalmente talloni lisci e morbidi anche d’estate

Ci sono diversi modi per trattare e rendere morbida la pelle secca e squamata dei talloni. Oggi vedremo come porre rimedio a questo problema utilizzando una soluzione naturale che praticavano i nostri avi. Stiamo parlando del decotto di barbabietola rossa, un ortaggio fenomenale per la cura della pelle e quindi anche dei talloni screpolati.

Innanzitutto, laviamo le barbabietole senza sbucciarle e poi immergiamole in una casseruola con 3-4 litri di acqua fredda e lasciamo cuocere.

Una volta raggiunto il bollore, scoliamole e lasciamole raffreddare. Dopo questo passaggio, grattugiamole e riponiamole all’interno del brodo facendo cuocere il tutto per altri 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, filtriamo il composto e utilizziamo il brodo per fare un bel pediluvio rigenerante.

Approfondimento

Molti non ci crederanno ma basta bere con moderazione questa bevanda alcolica per mantenere stabili i valori del colesterolo buono