Con le alte temperature la pelle tende a essere più grassa e unta, mentre invece d’inverno tende a essere più secca. Per questo motivo il modo in cui uno si prende cura della propria pelle cambia da stagione a stagione. Perché la nostra pelle ha esigenze diverse.

Per non appesantire la pelle d’estate possiamo sostituire la crema con questi prodotti

Quando finiamo la doccia molto spesso usiamo una crema idratante sulla pelle del corpo. D’estate però la crema può risultare abbastanza pesante e appiccicosa. Il risultato che otteniamo è quindi una pelle idratata, ma anche appiccicosa, che d’estate non è proprio ideale.

Cosa possiamo fare? Per esempio, se parliamo di crema corpo, durante l’estate ci sono milioni di alternative che evitano la sensazione di pesantezza sulla pelle. Questi sono dei prodotti idratanti spray oppure delle mousse. Questi sono veramente freschi, non lasciano alcuna sensazione di pesantezza e non rendono la pelle appiccicosa.

Una mousse molto valida ad esempio è l’Hydra pop dell’Estetista Cinica. Questa è una mousse a rapido assorbimento con un effetto scoppiettante e micromassaggiante. Un altro ottimo prodotto ad esempio è BioNike Defence Body Hydra Spray. Quando si acquistano queste tipologie di prodotti facciamo sempre attenzione agli ingredienti e prediligiamo quelli senza alcool.

Per il viso

Per il viso vale la stessa cosa e per non appesantire la pelle d’estate possiamo sostituire la crema con questi prodotti. Se usiamo delle creme troppo pesanti la sensazione che si avrà non sarà quella di leggerezza, ma il contrario. Quindi, quello che si può fare dopo la quotidiana detersione è usare un siero idratante al posto della crema. Poi stendere sul viso la crema solare per evitare che il sole danneggi la nostra pelle.

