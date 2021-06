A volte cerchiamo spiagge libere con mare cristallino e le troviamo anche facilmente. Le troviamo anche in Italia, ma c’è un piccolo problema: sono molto spesso a pagamento. Molto sovente, infatti, questo genere di spiagge sono date in concessione dallo Stato a dei privati. Questi ultimi, giustamente, devono lucrare e quindi la spiaggia è a pagamento.

Tuttavia, come qui dimostrato da Noi di ProiezionidiBorsa, possono esistere spiagge meravigliose anche libere. Oggi vogliamo parlarne di una in particolare. Infatti, la più bella spiaggia libera con un meraviglioso mare cristallino si trova a due passi dall’Italia.

Si chiama proprio così, Barbariga

Sì, parliamo di un piccolo paesino dell’Istria. Si tratta di una penisola che è molto vicina al Friuli Venezia Giulia e a Trieste in particolare. La sua capitale è la città di Pola, tristemente famosa per l’esodo degli italiani del 1947.

Oltre ad avere un bellissimo teatro romano, Pola ha moltissime attrazioni naturali. Meravigliose isolette e colline carsiche, ma anche è soprattutto la cittadina di Peroj.

E proprio questa cittadina vanta una spiaggia meravigliosa con un nome molto speciale. Barbariga, appunto: andiamo a scoprirla.

Come arrivare alla spiaggia

Lasciando Peroj alle spalle, dobbiamo prendere una strada sterrata che ci porta verso il mare. Trovarla è facilissimo dato che sulla collina dietro alla spiaggia c’è una vecchia caserma dismessa.

Basterà, quindi, seguire le indicazioni per raggiungere questa caserma. Dopo un chilometro di campi coltivati arriviamo infine agli inizi di una splendida pineta.

Ecco, la pineta è proprio l’inizio della spiaggia. Naturalmente spiaggia di pietre e non sabbia, i pini sono perfetti per coloro che non amano il sole pieno.

Altrimenti, per chi vuole abbronzarsi basterà spostarsi proprio sulla battigia. La cosa unica che rende speciale Barbariga è proprio la presenza di questa pineta attaccata al mare. Verso sera, si trasforma in un concerto di grilli e libellule, che con l’odore salmastro fa pensare al paradiso.