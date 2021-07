Molte persone sono convinte che le borse sotto gli occhi sono solo inestetismi dei quali ci si vorrebbe liberare, ma non è così semplice. Questo può accadere per quelle superficiali, se abbiamo dormito poco come manifestazione temporanea. In realtà, le borse sotto gli occhi avvengono per ritenzione dei liquidi con conseguente cedimento del tessuto cutaneo. Tra le cause troviamo lo stress e l’affaticamento.

Le cause

Il gonfiore che si forma proprio sotto l’occhio può nascondere congiuntiviti allergiche, problemi ai reni o al fegato. Anche l’ipertensione può essere una delle cause. Ma come sempre, per questo è sempre importante parlare con un medico di fiducia. Ciò, invece, di cui è utile occuparsi è l’alimentazione. Non mangiare sano, se non esistono patologie di alcun genere, può essere la causa di questo fastidioso problema insieme all’abuso di alcol.

In pochi sanno come togliere le borse sotto gli occhi ecco i fantastici trucchi

Come prevenire allora questo fastidioso problema? Esiste un modo? Lo stile di vita sano che ovviamente prevede una buona alimentazione e un moderato esercizio fisico può risolvere questo fastidio. Poi, indispensabile è dormire almeno otto ore a notte. Attenzione anche all’eccessiva esposizione alla luce solare senza indossare un bel paio di occhiali, anche questo può influire su questa manifestazione.

Rimedi e trattamenti

Comunemente, le occhiaie, dopo una buona dormita, tendono ad andare via. Se tutte le notti si dorme sufficientemente, il fastidio scompare. Comunque il consiglio è di aiutare il drenaggio dei liquidi che si deposita proprio sotto gli occhi con degli impacchi freddi. In commercio, esistono anche occhialetti appositi che si conservano nel frigo e si applicano quindici minuti sotto gli occhi.

Infine, esistono in commercio delle creme con azione astringente che aiutano a ridurre il gonfiore. Anche il ghiaccio dentro una busta trasparente può essere un ottimo alleato. Tolto il gonfiore i nostri occhi torneranno luminosi e riposati.