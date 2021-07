Il tumore al seno è una malattia molto diffusa tra le donne e, se non è individuata e curata in tempo, può diventare molto grave.

Quello che succede è che si verifichi una moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che pian piano mutano in cellule maligne.

La sua insorgenza può essere causata da diversi fattori, come per esempio la familiarità, l’obesità o l’età.

Può comunque essere curata con successo ma è di estrema importanza che sia individuata e trattata in maniera tempestiva.

Secondo gli esperti abusare di questo alimento aumenta il rischio del tumore al seno

Il tonno in scatola è largamente consumato in tutti i Paesi occidentali, apprezzato da grandi e piccini per il gusto ed il suo basso costo.

Inoltre, si abbina bene a diverse preparazioni culinarie ed è utile averlo sempre a portata di mano nelle nostre cucine.

È importante però leggere sempre l’etichetta, prima di acquistarlo, verificandone provenienza ed ingredienti, accertandoci così di consumare un alimento che porti benefici al nostro organismo.

Questo prodotto purtroppo può essere ricco di mercurio e, a seconda della qualità, del trattamento e della lavorazione, può contenere altri pericolosi metalli pesanti.

Infatti, l’uomo scarica nelle acque marine sostanze tossiche e cancerogene ed il tonno, di conseguenza, assorbe metalli pesanti presenti in acqua, cibandosi di sostanze intossicate.

Attraverso uno studio è stato constatato che esiste una stretta correlazione tra metalli pesanti e cancro al seno, per quello si suggerisce sempre di fare attenzione.

A causa della concentrazione di mercurio nel tonno, infatti, è sconsigliato consumarlo troppo frequentemente.

Secondo gli esperti abusare di questo alimento aumenta il rischio del tumore al seno, basta non eccedere nel suo consumo.

Ulteriori informazioni

La quantità di tonno in scatola che dovremmo consumare settimanalmente, non dovrebbe eccedere le due confezioni piccole oppure quello contenuto in un barattolo di vetro.

Si suggerisce sempre di adottare una dieta sana ed equilibrata, consumando il pesce fresco acquistato direttamente in pescheria, variandola anche con altre tipologie di pesce.